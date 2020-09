Biss desautorizó a Massoni y no prohibirán circulación a Playa Unión

El intendente de Rawson, Damián Biss, afirmó que tal cual lo acordado con el Comité de Emergencia Municipal, durante este fin de semana “se va a trabajar fuertemente en los operativos de control de las rutas de ingreso a la ciudad” y que la circulación interna estará permitida “se van a hacer controles esporádicos y recorridos preventivos”.

Con relación a expresiones públicas sobre las determinaciones para circular -que generaron confusión en la comunidad-, el intendente capitalino apuntó: “Se va a trabajar exhaustivamente en los ingresos a la ciudad (rutas 1, 7 y 25), pero no se cerrará de ningún modo la circulación entre Rawson y Playa Unión”.

Las expresiones de Biss llegaron poco después que el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, anunciara que ante la proximidad del Día de la Primavera se iba a interrumpir la circulación entre Rawson y la villa balnearia. El jefe comunal sostuvo que la circulación dentro de la ciudad es potestad de la Municipalidad.

Internamente, insistió el Biss, “se harán controles esporádicos, pero no serán férreos. Esto se definió en virtud de la cantidad de vecinos que residen en playa” e inevitablemente deben circular hasta el casco céntrico de la ciudad por determinadas razones; además de las “complicaciones” que generarían en los automovilistas, expuso.

En la última reunión del Comité de Emergencia -desarrollada en el auditorio del Centro Cultural “José Hernández” y donde Biss participó a través de la plataforma Zoom-, “conversamos acerca de evitar el ingreso de personas provenientes de otras ciudades, que normalmente eligen el balneario de Playa Unión para recrearse”.

Expuesto lo anterior, aclaró el titular del Ejecutivo rawsense, “los controles estrictos serán en el ingreso a la ciudad y no entre Rawson y Playa Unión, porque éste último es un barrio más de la capital chubutense”, sostuvo.

En la costa balnearia, afirmó Biss, “no están permitidas las reuniones sociales ni permanecer en la rambla en grupos numerosos de personas. Sí se puede andar en bicicleta o hacer actividad física”. De todos modos, remarcó el intendente: “Vamos a monitorear el comportamiento de los vecinos que escojan alguna actividad” que no esté contemplada.