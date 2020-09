BCRA aseguró que no hay trabas para que los bancos vendan dólares por homebanking

Ante las dificultades para operar por homebanking, el Banco Central (BCRA) aseguró este lunes que no hay impedimentos para que las entidades financieras vendan dólares a los clientes que cumplan con los requisitos para hacerlo.

En el marco de las nuevas medidas para frenar la pérdida de reservas y desalentar la compra de «dólar ahorro», la autoridad monetaria determinó que no podrán comprar moneda estadounidense los beneficiarios de un plan o programa de ayuda social, incluyendo los subsidios de carácter alimentario. Ante este escenario, los bancos trabajaron durante los últimos días para actualizar sus sistemas e instrumentar las normativas y pidieron a la Anses la base de datos de quienes tienen un plan social para cruzarla con sus clientes. Sin embargo, esto último no ocurrió.

La autoridad monetaria señaló que la base de datos de las personas que reciben un plan social está disponible en Internet y es pública, por lo que los bancos pueden consultarla.

En tanto, desde los bancos argumentaron que para acceder a esa información es necesario ingresar manualmente los datos de cada cliente en la página web de la Anses, lo que torna al cotejo «virtualmente imposible» para las operaciones a través de Internet. «No hay impedimento para que los bancos vendan dólares. La web de Anses estuvo siempre disponible. La base de datos es pública y los bancos pueden hacer a la consulta», aseguraron fuentes del BCRA.

Tanto los bancos como el BCRA trabajan en una solución pero, de continuar este escenario, el martes será el quinto día hábil seguido sin la posibilidad de comprar dólares a través del sistema homebanking. (Fuente: Ámbito)