Bajo presión, el Gobierno depositaría los sueldos para Salud y Puratich continúa

El Ministro de Salud, Fabián Puratich, luego de amagar con renunciar a su cargo, anunció que el sábado cobrarán los trabajadores del sector el sueldo adeudado de julio, incluida la cláusula gatillo pendiente. Fue después de una agitaba mañana en la que las protestas de los empleados de la salud se extendieron por toda la provincia y hubo un acampe en las puertas de la cartera sanitaria.

Por su parte, el gobernador Mariano Arcioni no estaba de acuerdo con esta decisión por lo que le solicitó a Puratich que siga estando a cargo de la cartera sanitaria. Esto fue expresado por el titular del Poder Ejecutivo en una reunión que se celebró en Casa de Gobierno y en donde se afirmó que el próximo viernes se estarán depositando los haberes de julio a todos los agentes de Salud.

De esta manera, un nuevo reclamo y endurecimiento en las medidas de fuerza por parte de los trabajadores, en este caso con el propio ministro a la cabeza de los reclamos, como en oportunidades anteriores, provocó que la administración de Arcioni avance con la cancelación de los salarios. Semanas atrás habían sido los empleados de la Policía del Chubut quienes habían salido a las calles a protestar y días después se les cancelaron los salarios, mientras que ahora sucedió lo mismo con los agentes sanitarios.

Al respecto de lo ocurrido en la víspera, Puratich confirmó que el sábado estaría disponible en las cuentas correspondientes los haberes del mes de julio, incluida la cláusula gatillo pendiente, debido a que el viernes se harían las transferencias. Esto fue lo que se le ratificó al ministro de Salud desde la cartera de Economía y Crédito Público, a cargo de Oscar Antonena.

“Cuando me vaya voy a ser yo el que lo anuncie”

Sobre las versiones de renuncia que circularon ayer, Puratich dijo: “Cuando me vaya voy a ser yo el que lo anuncie. No voy a necesitar intermediarios para dar un anuncio. En mi carrera como médico hice un juramento en donde juré atender y acompañar siempre a las personas y también tengo un compromiso muy grande para defender y acompañar a los trabajadores”.

“En el medio de la pandemia me parecería muy irresponsable. Cuando yo tenga que anunciar algo lo voy a hacer yo con palabras y ningún medio periodístico va a tener la primicia”, insistió.

“Yo me siento entero”

Sobre la situación personal y el rol que está protagonizando en el contexto actual, el ministro de Salud de Chubut fue contundente: “Yo me siento entero. Todos los días trabajo muchísimas horas por día. Siempre me interesa que mis compañeros trabajadores estén bien y jamás voy a renegar de los trabajadores de la Salud porque entiendo todo el esfuerzo que hacen”.

“Físicamente sí me siento cansado porque los días y las jornadas son muy intensas. La situación no es fácil desde ningún punto de vista: lo que pasa con el tema de los salarios y lo que está pasando con la pandemia. Es muy complejo y más con esta situación de conflictividad permanente”, apuntó.

En cuanto al rol que tiene cada uno de los empleados dentro del área sanitaria, el ministro dijo: “Los trabajadores de la Salud somos todos iguales. No importa si una es mucama, si es enfermero o si es médico, somos todos trabajadores de la Salud”.

Polémica con los municipios

Al ser consultado sobre las definiciones de cada uno de los municipios, respecto a las medidas que se anuncian desde la cartera que el dirige, sostuvo que “mi compromiso como ministro de Salud es dictar las normas para que podamos controlar la pandemia. Si no disminuimos la circulación de las personas la pandemia nos va a pasar por arriba eso ya deja de ser una responsabilidad mía”.

“Los decretos de necesidad y urgencia son leyes, así que no se trata de adherirse o no adherirse, a las leyes se las respeta o no se las respeta. Nosotros consensuamos todo y hablamos permanentemente muchísimas horas por día para tomar decisiones consensuadas. Yo soy responsable de decir lo que hay que hacer y después cada uno será responsable si no lo cumple”, enfatizó.