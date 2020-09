Auxiliar de Educación cesanteado sin aviso previo

Julio César es portero de la Escuela de Frontera, y cuidador de la misma, viviendo en la casa que está designada para esa función.

“Me notificaron que tenía que retirar algo en el correo, y cuando fui al correo me encontré con una carta documento en la que me informan que me dejan cesante a través de un Decreto”, indicó auxiliar de Educación en diálogo con Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

En la Carta Documento le indicaron que se queda sin trabajo y debe abandonarla en 20 días. Se queda en la calle con 2 hijos menores y solo 17mil pesos en el bolsillo. Cobra en el primer rango. El sábado percibió solo una fracción de su sueldo del mes de julio, y el martes lo notificaron que se queda sin empleo.