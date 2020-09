Ausente con aviso

Una vez más el gobernador Mariano Arcioni no cumplió las expectativas. La prensa esperaba ávida los anuncios de medidas que se vienen anticipando desde varias semanas, pero nada de eso ocurrió. No sólo que Arcioni no presidió la conferencia de prensa en Casa de Gobierno y dejó que los ministros que viajaron a Buenos Aires expliquen los alcances de las gestiones ante Nación, sino que tampoco presidió la reunión de Gabinete que se realizó previamente. Así las cosas, el titular del Ejecutivo provincial sigue sin aparecer en público, lo que llevó a un observador a reflexionar que, después de todo un informe reciente expone que en el contexto de la pandemia se pudo determinar que “con solo 1 de cada 4 empleados públicos, el Estado puede funcionar”, dicho esto, no parece tan descabellado que en Chubut donde “el Estado está paralizado, funcione con un Gobernador ausente”, ironizó.