Asumió el nuevo secretario de Turismo de Esquel

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, tomó juramento a Gustavo Simieli como nuevo Secretario de Turismo y Producción de la Municipalidad, acto que contó con la presencia del ministro de Turismo de Chubut, Néstor García. En conferencia de prensa y en diálogo con AzM Radio, el jefe comunal se refirió a los motivos por los que renunció el anterior secretario del área, quien adujo motivos personales pero también advirtió una falta de respuestas a la hora de ejecutar el Presupuesto local.

Fondos para contención social

«Hoy estamos en una situación extremadamente compleja y, cuando comenzó la pandemia, nosotros vimos después de un mes y medio la perspectiva de una tremenda caída en la recaudación municipal», respondió Ongarato, señalando que «en ese momento tuvimos el énfasis y la dirección del gasto municipal fundamentalmente hacia la contención social, en lo que tenía que ver con la provisión de alimentos a familias que quedaban sin trabajo y, además, ni siquiera tenían la posibilidad de salir a buscar otro; eso fue lo que hizo que se debiera utilizar gran parte de los fondos para la contención social y el mantenimiento de algunas cuestiones de funcionamiento de la Municipalidad».

Situación «incierta»

«Ahora», continuó, «la situación empieza a cambiar y yo no veo que quede claramente definido que los ingresos van a ser los que tenemos ahora; mejoraron respecto de lo que pensábamos», advirtiendo «el susto que nos pegamos todos el fin de semana pasado, respecto de que teníamos que volver para atrás con muchas de las medidas de contención por la pandemia, y ahora estamos en una situación incierta».

Por otra parte, Ongarato aclaró: «De todos modos, fundamentalmente desde la Secretaría de Hacienda, siempre estamos buscando la forma de dotar de mejores fondos y actividades, y estoy seguro que de alguna manera lo vamos a lograr, sabiendo la situación que estamos viviendo».

Agentes de turismo podrán endeudarse a tasas bajas

Consultado sobre la planificación provincial en materia turística, el titular de la cartera, Néstor García, sostuvo que «proyectos hay muchos, hay una línea de créditos que posiblemente se esté anunciando la semana que viene y es para el sector turístico; tiene 5 millones de pesos con una tasa del 24% o 27%, con 6 a 9 meses de gracia, y otra de $700.000 también exclusiva para el sector, que tiene 6 o 9 meses de gracia, plena o semi plena con una tasa del 17%».

Tasa subsidiada

Asimismo, el Ministro de Turismo ponderó que «esto es algo que venimos trabajando a través de la declaración de la Emergencia Turística, ya está hablando con el Banco (del Chubut), con Economía, y tiene una tasa del 10% subsisiada por el Estado Provincial, es decir que es del 27% y se baja al 17%» y destacó que «indudablemente, es una línea de créditos excelente».

Hacia una ley provincial de Turismo

«Por el otro lado», puntualizó García, «está próxima a salir la Ley de Turismo, ya que Chubut no tenía Ley provincial en ese sentido, y con ella se generará la Agencia de Promoción y Difusión Turística, que es lo que siempre he intentado buscar» y concluyó que «entiendo que un funcionario no puede tener la omnipotencia de tomar la decisión de generar una política de promoción turística para toda una provincia, y en esta agencia están representadas todas las regiones de la provincia de Chubut, con un directorio ad honorem representado por el sector privado, inclusive con mayoría en el mismo, y presidida por el Ministro de Turismo; desde ahí se va a fijar la política turística».