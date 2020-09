Arcioni no pudo brindar certezas sobre el pago de salarios

Mientras los trabajadores del Estado salen a las calles a reclamar por el pago de sus salarios, el gobernador, Mariano Arcioni, reunió a su gabinete para «analizar» medidas para equilibrar la cuentas públicas, “para fin de año esperamos estar al día”, dijo.

Arcioni reconoció la legitimidad del reclamo de los trabajadores estatales, pero no tiene fecha de pago de lo adeudado, al tiempo que anticipó que la próxima semana podría haber anuncios.

El titular del Ejecutivo provincial no pudo brindar precisiones sobre salarios, pago de deuda, ni nuevas medidas que estaría presentando ante la Legislatura, en todos los casos habló de análisis y planificación, pero no ofreció datos concretos acerca de cómo espera salir de la crisis económico-financiera que atraviesa la provincia de Chubut.