Arcioni aceptaría la renuncia a más de 700 funcionarios políticos

En reunión del Gabinete provincial, de la que no participó el Gobernador, se insistió sobre el ajuste del gasto político, según trascendió tras el encuentro. Arcioni, busca reducir en un 30% la planta política del Gobierno y lo haría aceptando la renuncia de algo más de 700 cargos. De acuerdo a los datos consignados, el ahorro sería de 22 millones de pesos.

Por estas horas los titulares de los diversos ministerios, estarían analizado cómo implementar esa reducción, ya que serán los Ministros, quienes tendrán la misión de tamizar cada área gubernamental para lograr el objetivo planteado.

Desde hace un tiempo el titular del Ejecutivo viene militando el discurso de la reducción de la planta política. Este viernes, tras el magro resultado de las negociaciones entre la comitiva chubutense y las autoridades del Gobierno Nacional en torno a la gestión de fondos para atender la crisis provincial, Arcioni quiere mostrar austeridad anunciando la baja de cargos políticos.

Si bien trascendió que la medida no alcanzaría en principio a los ministros, no descartan cambios en el Gabinete, en tanto que desde las filas del Gobierno pretenden ofrecer un gesto a las autoridades nacionales a quienes les están pidiendo ayuda financiera, y al mismo tiempo una señal a los trabajadores estatales que ya han perdido la paciencia con el retraso de los salarios.

Reunión de Gabinete

Según reza la versión oficial sobre la reunión de Gabinete, durante el encuentro se fijaron pautas de trabajo de cara al último trimestre del año, pero no trascendió cuáles serían esas pautas, a excepción de las relacionadas con el “achique” de la planta política.

En este marco, el secretario General de la Gobernación, Javier Touriñan, afirmó que el objetivo es “optimizar y generar recursos que permitan afrontar la situación económica en la provincia”.

Habría reducción de cargos en subsecretarías, direcciones generales, y de asesores. Se desconoce si entre los cargos que se reducirán se encuentra alguno de los 40 asesores directos del Gobernador.