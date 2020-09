Animalito e’ dios

Cuando se hacen mayores, los perros se vuelven menos sociables y despiertos. Hasta ahora se pensaba que una vida activa, con una dieta enriquecida y un entrenamiento continuado, podrían ralentizar el deterioro cognitivo de estos animales; pero un estudio publicado en “Plos One” lo ha descartado.

Investigadores de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) y de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena (Austria) estudiaron a un total de 119 perros, de más de seis años de edad y de varias razas. Les asignaron una dieta enriquecida con antioxidantes y ácidos omega-3, o bien una dieta convencional. Al mismo tiempo, anotaron el grado de entrenamiento previo de estos animales.

Pasado un año, durante el cual los dueños de los perros se encargaron de cuidarlos y de darles la dieta asignada, los investigadores evaluaron las capacidades cognitivas de los animales según los resultados de un test desarrollado por ellos, y de nombre Batería Cognitiva Canina Modificada de Viena (MVCCB, por sus siglas en inglés).

Disminución en cuatro características

Los análisis mostraron que, al envejecer, los perros pierden puntuación en cuatro características: capacidad de resolución de problemas, sociabilidad, atrevimiento y dependencia. En cuanto a las otras dos características evaluadas, “entrenabilidad” y acividad-independencia, no encontraron ningún cambio significativo.

Además de esto, los científicos no encontraron ninguna asociación entre los cambios en las capacidades cognitivas de los perros y la alimentación o el entrenamiento previo.

Los científicos comentaron que esperan seguir usando la MVCCB para poder evaluar las capacidades cognitivas de los perros y que más estudios ayudarán a determinar cómo la dieta y la alimentación impactan en la salud de estos animales.

Por ahora, se sabe que con los años los perros se vuelven menos curiosos ante los nuevos objetos, menos sociables y menos atentos. Sin embargo, y al igual que los humanos, cada perro experimenta su propio grado de pérdida de capacidades cognitivas, por causas que no son del todo conocidas, aunque es muy frecuente que todos pierdan memoria.