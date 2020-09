Alberto amenaza con el “botón rojo” y volver a fase 1

Las alarmas por el avance del coronavirus volvieron a encenderse. La situación sanitaria en algunas provincias «está cerca del colapso», advirtieron fuentes oficiales. Este es el escenario que llevó al presidente Alberto Fernández a repetir la advertencia de que no dudará en accionar «el botón rojo» para regresar a un aislamiento más restrictivo si se complica la situación.

«Estamos en naranja», describieron fuentes de la Casa Rosada. Cuando el número de nuevos contagios volvió a superar la barrera de los 12.000, la preocupación se extiende por los brotes de coronavirus en Mendoza, Santa Fe, Río Negro, La Rioja, Tucumán, Córdoba y, como siempre, sobre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La medida siempre es la misma, la ocupación de las camas de terapia intensiva, que a nivel país se encuentra en el 61,1 por ciento -el área metropolitana llegó al 68,2%-, pero que ya son varios los distritos que muestran una aceleración de la curva lo que pone a algunas provincias al borde la saturación. «Está todo en aumento», sostuvo un hombre de confianza del Presidente.

Si bien el Presidente insistió con que en el país ya «no hay cuarentena», al mismo tiempo aseguró que no descarta la posibilidad de regresar a una fase más restrictiva. Eso sí, no será una decisión que abarque a todo el país, como sucedió en marzo. «El problema ha trascendido al AMBA», resumió Alberto Fernández. Es por eso que será como hasta ahora, focalizado.

«Claro que sí (por la decisión de regresar a fase 1), porque yo no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Es un esfuerzo que hicimos todos, no solo yo. Para mí, lo más importante es que la gente pueda ser atendida en un hospital si se enferma. No voy a permitir que la situación sanitaria llegue al punto de colapso», dijo el jefe del Estado, que evalúa con los gobernadores qué medidas tomar en cada caso.