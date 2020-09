Ajuste y oportunidad

Cuando el ajuste comienza con los trabajadores, aun cuando fuere justificado, siempre resulta complejo, pero sin dudas en Chubut, la decisión de dar de baja más de mil suplencias en Educación en medio de la Emergencia Sanitaria y cuando se adeudan dos meses de salario, es como mínimo desacertado. Lo que se puede inferir de la medida adoptada es que el gobierno de Mariano Arcioni, está iniciando un proceso de achique del Estado que promete traer más dolores de cabeza que soluciones. Que hay cargos docentes por los que se paga más de un salario, no sería una novedad, lo que se cuestiona es lo inoportuno de la iniciativa, sobre todo cuando tuvieron la oportunidad de “reordenar” el Estado en tiempo de bonanza y no se hizo. He aquí que si de ajustar se trata, no faltó quien dijera que “hubieran empezado por los ‘ñoquis’ de planta política”.