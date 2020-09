AFA prepara una “burbuja” sanitaria para la Selección

Las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 aún se encuentran en pie según la CONMEBOL, y en este sentido, la Asociación del Futbol Argentino trabaja en la organización de la logística de cara a los encuentros que la Selección Argentina disputaría el 8 y 13 de octubre ante Ecuador y Bolivia, respectivamente.

Si bien CONCACAF ya suspendió su instancia clasificatoria ante el presente sanitario en aquella parte del continente por la pandemia COVID-19, en Sudamérica aún resta por resolverse si se jugarán o no, lo cual será decisión de reunión de la Consejo Directivo del ente liderado por Alejandro Domínguez. Mientras, AFA alista una “burbuja” que incluirá concentración y entrenamientos en el predio, como así también llegada de vuelos al mismo lugar.

Si hay Eliminatorias, AFA piensa en la “burbuja”

En conjunto, la FIFA y la CONCACAF decidieron postergar la disputa de las Eliminatorias de cara al Mundial Qatar 2022 para el mes de marzo de 2021, ante la difícil situación sanitaria que se vive en Centroamérica.

Vale destacar que la CONCACAF había delimitado en su calendario, el inicio de la clasificatoria para octubre y noviembre de este año, pero las condiciones actuales no garantizan la seguridad necesaria para los futbolistas.

La situación en Sudamérica no se diferencia tanto, y la CONMEBOL analizará en los próximos días, en reunión de su Consejo Directivo, la disputa o no de la doble fecha programada para el 8 y 13 de octubre.

Mientras se espera por conocer definiciones al respecto, si es que se jugarán las primeras programaciones de Eliminatorias o si deberán esperar a 2021 próximo, la Asociación del Futbol Argentino ya está planificando la logística en caso de la presentación de la Selección Argentina.

En AFA, ya se preparan las instalaciones del Predio “Julio Humberto Grondona” de Ezeiza para recibir a la “Albiceleste” de cara a los juegos programados para el 8 de octubre ante Ecuador, y posteriormente para alistarse para el juego del 13 ante Bolivia en La Paz.

Dentro de lo pensado por las autoridades afistas, se encuentra la idea de “burbuja sanitaria”: esta, contaría de estadía de todo el plantel, cuerpo técnico, médico, utileros, encargados de la cocina y seguridad.

En casa de ser cedidos, los futbolistas que llegaran de vuelos desde Europa, irán directo al predio, que se encuentra a pocos metros del aeropuerto. Una vez allí, evitarán que compartan habitación y asiento en los traslados de en los colectivos. Para el debut en La Bombonera ante Ecuador, no podrán usar los vestuarios.