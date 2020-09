Abrió la inscripción para dos líneas de créditos hipotecarios del Procrear

El Ministerio de Desarrollo Territorial abrió este viernes la inscripción a dos líneas de créditos hipotecarios del Programa Crédito Argentino (Procrear), destinadas a la ampliación y a la construcción de viviendas, en el marco de la nueva etapa del programa. La inscripción, que se realiza en el sitio www.argentina.gob.ar/habitat/Procrear, abrió hoy para las líneas Construcción, que está destinada a la edificación de viviendas de hasta 60 metros cuadrados en lotes del programa Procrear, municipal o propio; y Ampliación, para prolongaciones de hasta 30 metros cuadrados en viviendas existentes.

En la línea para construcción, se busca financiar hasta 60 metros cuadrados de construcción para viviendas nuevas y también comprende la finalización de obras en aquellos casos donde el avance preexistente no supere el setenta por ciento (70%) o a toda obra de edificación de unidades funcionales independientes sin avance previo. Actualmente se encuentra disponible la sublínea de construcción destinada a lote propio, el cual debe haber sido escriturado antes de la fecha del relanzamiento de Procrear, el 4 de agosto de 2020.

En la modalidad que se abrió este viernes para construcción con lote propio se otorgará un cupo de 10 mil créditos en todo el país por hasta $3.500.000 con un plazo de 360 meses; en tanto próximamente se abrirán las líneas con lote Procrear y con lotes municipales, con un cupo de 10 mil cada una.

Para la línea Ampliación, el cupo es de 2.000 créditos de hasta $1.500.000 con un plazo de 180 meses, que podrán ser destinados a la realización de obras de ampliación de la vivienda familiar y de ocupación permanente de las familias.

Comprende todos aquellos trabajos que se realizan en una vivienda habitable y que requieren de un proyecto destinado a aumentar su superficie, y la ampliación máxima admitida es de 30 metros cuadrados, al tiempo que la vivienda con la ampliación no podrá computar una superficie mayor a 90 metros cuadrados.

En todos los casos, los créditos se ajustarán por la Fórmula Hogar, que reemplaza a la actualización por unidades de valor adquisitivo (UVA) y toma como referencia la evolución de los salarios, con un tope del 2% del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Entre los requisitos, el ingreso familiar de los aspirantes no podrá ser menos a dos ni superar el equivalente a ocho veces el salario mínimo, vital y móvil, es decir $135.000, y para la línea construcción no se deberá ser propietario ni copropietario de una vivienda. Para acceder, no deberán registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce meses, ni encontrarse inhibido/a y deberán registrar, como mínimo, 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes). Estas dos líneas son parte de las nueve con las que el Ministerio de Desarrollo Territorial apunta a brindar 300.000 soluciones, entre créditos personales e hipotecarios, que van desde el mejoramiento de la vivienda existente hasta viviendas nuevas en desarrollos urbanísticos. (Fuente: Télam)