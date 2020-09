1 de cada 4 argentinos asegura que el Covid-19 no existe y que es un invento

Hace ya largos meses que en Argentina los temas principales de debate están vinculados directa o indirectamente al coronavirus. En este contexto se ha hablado de distintas teorías, de las medidas que están bien, las que están mal y también hasta cuando estaremos viviendo en la “nueva normalidad”.

En este contexto, la consultora Zuban Córdoba y Asociados publicó un relevamiento en donde se analiza la opinión y la postura que tienen los argentinos en distintas aristas vinculadas al Covid-19 y demás cuestiones.

“Inventaron” el virus

En primer lugar, el estudio afirmó que prácticamente uno de cada cuatro ciudadanos de nuestro país descree realmente del virus y considera que el mismo fue inventado. Puntualmente, sobre la frase “el coronavirus no existe, es un negocio de médicos y laboratorios”, más del 25% se manifestó a favor.

Particularmente, el 10,6% cree que esa afirmación es “muy cercana”, mientras que el 17% remarcó que la misma es “cercana”. De esta manera, el total de aceptación asciende al 27,6% de los encuestados. En contrapartida, es mayor quienes no se identifican con esa oración, al considerar la idea “muy lejana” (37%) o “lejana” (26,4%).

En otro orden, el estudio también reflejó que los que están de acuerdo con el planteo “la cuarentena no existe en Argentina”, se eleva al 51,9 %, repartidos entre los que están “muy cercanos” con ese concepto (18,6 %) o “cercanos” (33,3 %). En tanto, entre quienes no se identifican con esa idea, consideran que es “muy lejano” (17,6 %) y “lejano” (24 %), totalizando el 41,6 %.

Efecto del distanciamiento

Respecto de otro pensamiento que se popularizó y que versa que “el distanciamiento social no sirve para nada”, la mayoría no comparte esa idea (39,9 %) y otros se muestran lejanos a ese concepto (24,6 %).

Eso muestra otra contradicción en la sociedad: un cuarto de los encuestados no cree en la cuarentena, pero sí que el distanciamiento es efectivo. Los que están cercanos a esa idea – que el distanciamiento no sirve- comparten y como “muy cercano” (14,9 %) y “cercano” (13,1 %).

Uso del tapabocas

Otro de los interrogantes que se les planteó a los argentinos tuvo que ver con el uso del tapabocas y el efecto que tiene el mismo. Ante la pregunta “¿Qué tan cerca te sentís de la siguiente frase: El uso del barbijo no evita el contagio del coronavirus?”, el 46,7% rechazó la definición, en contrapartida del 35,4% que contestó afirmativamente.

El estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados reflejó también que desde que comenzaron las medidas de aislamiento y la pandemia de Covid-19 en la Argentina existe un porcentaje bajo entre quienes consideran que nos encontramos “más unidos” (20,3 %), pero aumenta notablemente cuando se plantea que estamos “más divididos” (39,9 %).

Un 71,2 % apunta que esas divisiones y grietas son responsabilidades de los políticos en general, de la Justicia (67,3 %), por culpa de los medios de comunicación (52,2 %) y los periodistas nacionales (50,6 %).

Cabe aclarar que en algunos casos los porcentajes totales no alcanzan la cifra del 100% porque no se tomaron a consideración la respuesta “No sabe, no contesta”.