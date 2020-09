Ya en septiembre, Arcioni aún no terminó de pagar los sueldos de junio

El lunes de la semana que viene vencerán los plazos legales para que el Gobierno de Chubut cancele la totalidad de la masa salarial correspondiente a agosto. No obstante, en el contexto actual esto parece un objetivo sumamente lejano, debido a las demoras sustanciales que presenta el Poder Ejecutivo para hacer frente al pago de haberes de los trabajadores de la Administración Pública.

Lo que sucede es que estando en septiembre, los trabajadores del cuarto rango, es decir, los que cobran más de 150.000 pesos, todavía no percibieron sus sueldos correspondientes al mes de junio. Esto, además de evidenciar un atraso considerable, representa que los empleados estén más de 30 días sin cobrar.

Al respecto de esto último, vale recordar que los trabajadores del cuarto rango cobraron mayo el 24 de julio, mientras que ahora estando a 1 de septiembre todavía no percibieron los salarios de junio, por lo que hace más de 30 días que no reciben el pago correspondiente, sumado a las demoras ya mencionadas.

Esto provoca un efecto dominó en los sectores más vulnerables también. Debido a que hace un mes, el 31 de julio, los empleados del primer rango cobraron los salarios de junio. Así, quienes perciben haberes menores a los 40.000 pesos mensuales también estarán más de 30 días sin cobrar.

Volviendo a lo que se anunció en primer lugar, en los primeros días de la semana que viene vencerán los plazos legales para que la administración de Mariano Arcioni haga frente a la masa salarial del mes de agosto, por lo que la deuda con los trabajadores de la Administración Pública rondaría los 13.000 pesos.

Actualmente, se deben unos 480 millones de pesos correspondiente a los haberes de junio del cuarto rango; cerca de 2.600 millones de pesos por el medio aguinaldo; la masa salarial completa de julio, que contempla unos 5.200 millones de pesos. Si a esto le sumamos la masa salarial completa de agosto, el total de la deuda con los agentes públicos asciende a los casi 13.500 millones de pesos.

No obstante, se estima que esta semana puede llegar a conocerse avances respecto a la cancelación de los salarios del cuarto rango correspondientes al mes de junio, por lo que la deuda para la semana que viene sería menor a la anunciada, aunque seguiría estando en valores sumamente elevados.