Valija sin fondo

Si bien no hubo confirmación oficial, este jueves trascendió que el gobernador Mariano Arcioni viajó a la ciudad de Buenos Aires en un nuevo intento de gestionar fondos ante el Gobierno Nacional para cancelar los salarios de los estatales de Chubut. Así lo reconoció el Gobernador en recientes declaraciones a Canal 9 cuando afirmó que la provincia depende de Nación para pagar los sueldos adeudados. Sin embargo, fuentes confiables anticiparon a El Diario, que desde el Gobierno central no tienen previsto desembolsar fondos extraordinarios para Chubut. Según se pudo saber esta semana ingresaron 1156 millones de coparticipación, cuando faltan algo más de 2 mil millones para cancelar la deuda salarial de junio. En los pasillos de la Rosada alguien ironizó que “la valija de Arcioni, no tiene fondo”, en clara alusión a los pedidos permanentes de dinero para pagar sueldos, y aun así seguir endeudado, incluso con más meses de retraso que el mes anterior.