Trelew: el Natatorio y el Autódromo presentaron protocolos a provincia

En el marco de la presentación de protocolos para habilitar las actividades, el ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich junto a funcionarios municipales recorrieron las instalaciones de las dependencias del Natatorio y el autódromo Mar y Valle. Participaron del recorrido, en representación de la Municipalidad de Trelew, el secretario de Desarrollo Territorial, Javier Córdoba; los coordinadores de Deportes, Juan Nehigual; de Políticas Integradoras, Mónica Montes Roberts y de Salud, Cecilia Vera.

Etapa decisiva

Mónica Montes Roberts agradeció «el acompañamiento del ministro y su equipo de trabajo porque en esta etapa es muy importante trabajar articuladamente con el municipio, teniendo en cuenta la necesidad que tienen las instituciones de retomar las actividades. Nos parecía importante que el ministro pueda observar el protocolo que las entidades trabajaron para poder reiniciar y lo positivo es que el lunes vamos a tener una respuesta con la perspectiva de poder empezar la próxima semana estas actividades. El natatorio y el autódromo podrían estar entre las habilitaciones que se anunciarán».

“Son buenos protocolos”

Por su parte, el ministro de Salud Fabián Puratich, destacó que «los protocolos que se han diseñados son muy buenos, incluso se han evaluados por autoridades nacionales. Lo que hicimos hoy es recorrer, ver y conocer algunas actividades que faltaban visitar y nos interiorizamos de cómo va a ser su cumplimiento tanto en el Autódromo Mar y Valle, como en el Natatorio Municipal». En este sentido, Puratich remarcó que «se van a habilitar actividades conforme a la situación epidemiológica que tenga la provincia. El lunes se dará a conocer el plan con las actividades que aún están pendientes y se anunciarán las habilitaciones con determinadas fechas».

Natatorio Municipal

Puratich calificó al protocolo presentado como «excelente», y remarcó que el personal a cargo del mismo «es muy responsable», al tiempo que explicó el equipo «mostró cómo sería el ingreso, los procesos del protocolo con una demostración de seis chicos que realizaron el simulacro de las actividades para mostrar la utilización de los andariveles para exponer que no se produce cruce ni contacto entre las personas». Además, indicó que «tuvimos la solicitud de extender el horario de atención en el natatorio y no vemos impedimento en este sentido porque cuánto más rango horario, menos gente se superpone en las actividades».

Evitar la circulación

Con respecto a la potencial habilitación de las actividades el funcionario provincial destacó que «tratamos que no haya mucha circulación de personas independientemente de la situación en la que estamos», por lo que, «las actividades se habilitarán para adolescentes en adelante y hasta los 60 años, siempre y cuando no tengan factores de riesgo», y dijo que «las actividades para los más chicos es más compleja por todo lo que implica, debido a que conlleva que sean acompañados por un adulto, es difícil no tener contacto con los instructores o profesores que les indican las actividades, y muchas veces a los chicos los cuidan los abuelos y se genera una cadena que es la que se quiere evitar».

Autódromo Mar y Valle

El Ministro de Salud señaló que «en el autódromo es excelente el protocolo que prepararon», y aclaró que «sólo se está analizando habilitar para hacer pruebas y no para carreras, ni carreras donde concurran participantes de otras ciudades de la provincia». Por su parte, Carlos Carvalho, presidente de la Asociación Mar y Valle agradeció la visita de los funcionarios y dijo que «estamos contentos porque el ministro valoró mucho nuestro trabajo y prácticamente estamos listos para realizar pruebas, las carreras aún no están en carpeta, pero por lo menos vamos a tener un poco de movimiento con las pruebas con todas las medidas de seguridad». “Va a ser un trabajo muy medido que se evaluará cada 30 días para saber cómo es la situación epidemiológica y de no tener ningún contratiempo progresivamente se habilitarán otras actividades, pero tenemos que ser responsables y muy cautos», remarcó Carvalho.