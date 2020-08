Trelew asiste a una vecina cuya casa está en peligro de derrumbe

Una vecina adulta mayor del barrio Presidente Perón de Trelew, se comunicó con la Municipalidad, a través del área de Política de Vivienda, teniendo en cuenta que su humilde casa contaba con riesgos de derrumbe. De este modo, personal municipal se acercó y comenzó rápidamente con las tareas necesarias para reacondicionar el hogar de la abuela Teresa Jara, quien vive sola desde que enviudó hace 12 años, aunque está en el barrio desde hace 48 años.

“Ya no sabía qué hacer y tenía miedo que se me viniera abajo. Estaba a la buena de Dios. Así que empezamos a ver que podíamos hacer. Y ahora ya me dieron una respuesta. En las noches no dormía pensando que se me vendría el techo abajo. Y cuando llovía se me inundaban todas las piezas”, contó la vecina.

En ese sentido, relató que “es importante que me hayan escuchado. Hace 48 años que estoy en este barrio. Ni el barrio San Martín existía cuando nosotros vinimos acá. Y si bien es cierto que había ido hace años a solicitar ayuda, nunca me la dieron. Ahora sí me dieron una respuesta y por suerte ya están trabajando”, agregó conforme.

Se realizan en el lugar diversos trabajos en la losa, que además se llovía en cada temporal, y se acondicionan los espacios para que la vecina pueda contar con una mejor calidad de vida.

Es bueno remarcar que esta clase de demandas se atienden permanentemente desde el inicio mismo de la gestión del intendente Adrián Maderna, habiendo totalizado más de 600 mejoramientos habitacionales en distintos sectores de la ciudad, siempre priorizando casos con mayor grado de vulnerabilidad, dando respuestas principalmente a personas con discapacidad o adultos mayores.

Eso sumado a las cuatro etapas que se ejecutaron del Plan Techos, que dio solución a más de 400 familias en cada uno de los rincones de la ciudad, atendiendo problemáticas sociales urgentes.