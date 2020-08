Trabajadores de Flybondi y JetSmart reclaman el regreso de los vuelos de cabotaje

La confirmación que hizo la semana pasada el ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni que los vuelos no volverán el 1 de septiembre generaron varias repercusiones en el sector aerocomercial. Una de las reacciones llegó a través de los sindicatos de Flybondi y JetSmart, cuyos trabajadores solicitaron definiciones sobre el reinicio de la actividad aérea en Argentina, destacaron en la web El Mensajero.

En una carta dirigida a Meoni y al ministro de Salud, Ginés González García, los sindicatos reclamaron “claridad” sobre las palabras del funcionario que dirige la cartera de Transporte. “Mencionó que los vuelos podrían volver en 60, 120 o incluso 180 días. Estos plazos significarán la desaparición de la industria. Necesitamos volver a trabajar, volar y ser una opción de movilidad para los argentinos”, expresaron.

A su vez, remarcaron que “Argentina es uno de los pocos países que, pasados ya cinco meses, no reinició la actividad aérea”, añadiendo: “Se requieren certezas y definiciones que permitan ver con claridad un horizonte: aprobación de protocolos sanitarios, puesta a la venta de pasajes con antelación, apertura de bases aéreas y de rutas. Sin una planificación mínima, la actividad es insostenible”.

Por otro lado, los sindicatos de las dos empresas low cost explicaron que entienden que la evolución de la pandemia es “determinante”, pero aseguraron que “las autoridades y los organismos no están haciendo nada para planificar ese regreso de manera ordenada, poniendo así en peligro la fuente de sustento de más de 10.000 familias”.

En última instancia, volvieron a solicitar que no se cierre el aeropuerto de El Palomar y se declararon en estado de alerta y asamblea permanente.