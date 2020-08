Touriñán admite que la economía de Chubut no mejorará “en el corto plazo”

Javier Touriñán, flamante secretario general de la Gobernación, se refirió a la situación económica que está atravesando Chubut y remarcó que estos días se va a avanzar con todas las dependencias del Estado para empezar a diagramar y a precisar detalles del Presupuesto 2021.

Al respecto, indicó que “la Constitución marca que en octubre hay que enviar el Presupuesto. Así que hay que empezar a hacer todo lo que es el desarrollo de lo que va a ser el futuro Presupuesto”.

En cuanto a la crisis económica y financiera en la que se encuentra Chubut, Touriñán se mostró optimista de cara al futuro: “Yo creo que la cuestión va a mejorar. No en lo inmediato y no en el corto plazo, porque hay un avance en cuanto a lo que es la reactivación, por lo menos en la industria petrolera. Eso marca una tendencia a escala global. Va a tardar unos meses en llegar, pero va a permitir cierto oxígeno para los primeros meses del año que viene”.

“No tengo una visión apocalíptica, sino que confío en que se va a establecer algún tipo de parámetro distinto que nos permita mejorar la situación”, precisó el secretario general de la Gobernación.

Sobre la posibilidad de que esto ocurra en el transcurso de 2020, dijo: “Yo lo descartaría, por lo menos si no hay algún tipo de efecto que cause alguna mejora en la recaudación va a ser imposible cumplir un compromiso. No estamos pudiendo cumplir los compromisos actuales y mentirle a la gente no tiene demasiado sentido”. Insistió en el sentido que más allá de la reestructuración de la deuda, la provincia debe avanzar en achicar su déficit e incrementar sus ingresos.

Protestas de los estatales

En otro orden, el funcionario hizo mención a las protestas de los trabajadores de la Administración Pública ante los incumplimientos del Poder Ejecutivo, sobre todo en cuestiones salariales. En este sentido, dijo que “no hay que asustarse ni desatender la deuda que tiene la Provincia para con sus trabajadores”.

“Creo que es algo que angustia mucho a la gente. Se ha tomado como prioritario saber cuándo se puede establecer un cronograma de pagos que se cumplan. No tiene sentido decir un día y después no poder cumplirlo”, apuntó. Además, afirmó que el gobernador Mariano Arcioni se encuentra dialogando con autoridades del Gobierno Nacional “para lograr algún tipo de asistencia y ha presentado un programa de obras para el año que viene”.

Faltan recursos

Al ser consultado sobre un posible congelamiento de sueldos en la Administración Pública, Touriñán dijo que no lo plantearía “como algo estático, porque eso es una cuestión dinámica que depende de la economía del momento. Pero sí lo que hay que plantearse hoy es que en las condiciones actuales no tiene sentido hablar de una paritaria salarial. Se pueden discutir otras cosas en paritarias”.