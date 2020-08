Todo listo en “la burbuja” de Lisboa

Desde este miércoles comenzarán a jugarse los Octavos de Final de la Champions League, definición de la competencia que tendrá lugar en Lisboa, Portugal.

La denominada “burbuja” ya se ha acondicionado para transitar esta etapa en la que, luego de la postergación por la pandemia COVID-19 que en Europa hizo estragos, pudo reanudarse días atrás para culminar los 16avos y concretar los clasificados a la definitoria.

La Champions jugará su Final 8 desde este miércoles

La ciudad capital de Portugal, Lisboa, ya está lista para recibir desde este miércoles, la disputa de la instancia Final de la UEFA Champions League, con los ocho equipos que jugarán esta definición hasta el 23 de este mes, en la que se conocerá al ganador de “la orejona”.

La logística ya está preparada para los siete partidos que se disputarán, los ocho centros de entrenamientos están dispuestos y las ciudades deportivas del Benfica y del Sporting esperan al Atlético de Madrid y al París Saint Germain; RB Leipzig llegó este sábado y entrenará en el estadio António Coimbra da Mota (Estoril) y Atalanta hará lo propio en Pina Manique, en la capital.

Los recientes clasificados el pasado viernes (Manchester City y Lyon) y del sábado (Barcelona y Bayern Múnich) también tienen designados sus centros: el elenco blaugrana se preparará en el estadio Nacional, los Ciudadanos en la Cidade do Futebol (ambas en Oeiras), el elenco alemán en el estadio de Mafra y el francés en el estadio do Restelo de Lisboa.

Si bien los encuentros serán a puerta cerrada, se espera presencia de hinchas en Portugal para apoyar a los equipos. Según un informe del Instituto Portugués de Administración y Marketing (IPAM), se estima la presencia de 16 mil personas. En tanto, el gobierno luso dispuso medidas para prevenir el contagio, como el “toque de queda” desde las 20, hora desde la que no se podrá vender alcohol y en la que deberán cerrar los bares que no ofrezcan cenas.

En tanto, la Policía de Seguridad Pública diagramó los operativos de seguridad y se llamaron a 20 mil agentes para patrullar. Cabe destacar que los lugares en los que se dispondrán más oficiales serán en los hoteles de los clubes, centros de entrenamientos y en los estadios, especialmente en días de partidos.