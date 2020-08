Terrera: “Lo de Servicoop realmente roza la tomada de pelo”

El concejal Enzo Terrera, se sumó a las críticas desplazadas en los últimos días por su par Marcelo Vaccaro contra Servicoop. “Desconocen la realidad de la gente. Hay muchos madrynenses que dependen de la provincia y tienen un atraso de dos meses y medio de salarios. Esta semana empezaron a mandarle los avisos de corte de servicio”, dijo el edil.

Días pasados el concejal Vaccaro había criticado duramente a la conducción de la Cooperativa, manifestando una “gran preocupación” por la situación que atraviesa Servicoop.

En esta oportunidad, Terrera insistió en que “citamos a la sindico al Concejo, para conocer los números de primera mano, y la respuesta no sólo fue negativa para concurrir al recinto, sino que además nos aconsejaba que a partir de ahora nos manejemos con el Representante Municipal, como si ella no pudiera ser citada por un Concejo Deliberante. Está claro que no quieren transparentar los números”.

Además, el concejal dice que “tras la preocupación manifestada por Marcelo (Vaccaro) sale el Presidente de la Cooperativa diciendo ‘invitamos al intendente Gustavo Sastre a tomar soluciones en conjunto’, lo cual roza la tomada de pelo. Estuvimos todo el tiempo pidiendo que transparenten los números, y poder trabajar en conjunto. Se cerraron en sus posturas, se negaron a ser citados por el Concejo, y ahora que la situación apremia, piden trabajar en conjunto”.

Para Enzo Terrera, el anuncio del Presidente Diego Barquin, representante de Unidos y Organizados, de que las cuentas mejoraron “prácticamente es una burla. Les pedimos los números reales, no que nos digan cómo ven ellos la situación. La gestión anterior tenía una deuda superior a los 100 millones de pesos cuando terminó la gestión. Que las cuentas hayan mejorado significa que la deuda no supere los 100 millones, y hoy se habla de casi 2 mil millones y el riesgo constante de llegar a pagar los sueldos con lo justo. Queremos saber cómo marchan los planes de pago a CAMMESA, los pagos a AFIP que ya ha intimado a la Cooperativa en los últimos meses. Que brinden una conferencia para dar números reales”.

Acusa falta de compromiso social

En otro orden, el concejal indica que “en esta última semana hemos recibido muchísimos mensajes de vecinos madrynenses preocupados, que económicamente dependen del Gobierno Provincial. Todos saben la situación que se atraviesa, más allá de la inusual Pandemia que nos tocó, pero parece que en Servicoop no se enteraron de nada”.

El edil agregó que esta semana “os vecinos comenzaron a recibir sus avisos de corte de servicios. Estamos hablando de gente a la que le deben dos sueldos y el aguinaldo. Desde el discurso manifestaron transparencia y una cooperativa cercana a los vecinos, pero a la hora de llevarlo a la práctica, desconocen por completo el compromiso social que debe tener Servicoop con sus asociados. Es una pena lo que están haciendo”, cerró.