Solo el 50% de los empleados públicos aceptó un censo en la Administración Pública

Días atrás Sergio Mammarelli, ex ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, había realizado fuertes cuestionamientos para con la situación de la Administración Pública provincial, afirmando que había “ñoquis” en varias dependencias del Estado. Como consecuencia de esto, el fiscal Héctor Iturrióz le tomó declaración para conocer más detalles sobre sus dichos.

En una entrevista con El Diario, el representante del Ministerio Público Fiscal brindó detalles de la comunicación que mantuvo con Mammarelli y aseguró que iniciarán las acciones correspondientes para determinar cuál es la cantidad de “ñoquis” entre los empleados públicos.

Sobresueldos en el Estado

En primer lugar, Iturrióz explicó que “él ratificó todos sus dichos, no solo en los que decía que había sobresueldos. Dijo que lo había relacionado con la causa Revelación. Aclaró que él tenía por costumbre cuando hacía alguna información fundarse en dos premisas: conocimiento y la injerencia”.

“Cuando fue a trabajar como ministro Coordinador a Rawson el sueldo era escuetísimo y no le permitía ni siquiera sobrevivir porque representaba solo un 15% de sus ingresos. A tal punto era escaso que tuvo que poner muchas veces dinero se propio peculio que eran para solventar gastos que eran de la función y veía que otros funcionarios que tenían el mismo ingreso no solo podían tener un estándar de vida normal, sino que también progresaban económicamente”, precisó el fiscal.

La mitad no se quiso censar

En este sentido, Iturrióz explicó que Mammarelli había impulsado un censo dentro de la Administración Pública para determinar la cantidad de empleados estatales y cuántos de estos cobraban haberes sin realizar las actividades por las cuales se les pagaba un sueldo mensual.

“Sobre ello, dio muchas especificaciones. Dijo que empezó el censo y que aproximadamente un 50% de la planta total de empleados públicos se vino a censar sin ningún inconveniente. El 50% restante había rechazado ese censo, y dijo (Mammarelli) que incluso los sindicatos de empleados estatales habían iniciado acciones judiciales que paralizaron la labor del censo y que eso y otras cosas más produjeron su alejamiento, por lo que no se pudo concluir”, explicó.

Continuidad de la investigación

Al ser consultado sobre los pasos a seguir en esta investigación previa, el fiscal le remarcó a este medio que luego de los dichos de Mammarelli lo que se hará ahora es pedir informes e intentarán encontrar los documentos que se han gestado en aquella oportunidad.

“Lo que viene es pedir la documentación a Rawson individualizada y con bastante precisión por Mammarelli. A partir de ahí, tengo que definir la dependencia más chica que va a servir como muestreo válido. Él dijo que en el Ministerio de Coordinación había 1.200 dependientes y que no pudo determinar nunca qué función prestaban porque ni siquiera estaban dadas las condiciones edilicias para que 1.200 personas trabajen, así que yo creo que voy a iniciar un relevamiento en el Ministerio de Coordinación”, concluyó Iturrióz.