Sellando el acuerdo

Este jueves, minutos antes del inicio de la sesión en la Legislatura de Chubut, arribó a la Casa de las Leyes el flamante secretario General de Gobierno, Javier Touriñan quien llegó anunciado que tenía prevista una reunión con el diputado Carlos Eliceche, por un tema pendiente. Sucede que hasta último momento, el madrynense dudaba de acompañar la ley que aprueba la renegociación de la deuda pública provincial. Sin embargo, ante el rumor de que ya no sería uno, sino do e incluso tres los votos en contra, Touriñan se acercó a la Legislatura para dialogar con su otrora compañero de fórmula pidiéndole un voto de confianza para Mariano Arcioni. El diputado accedió, pero en el recinto se aseguró de dejar en claro que la reestructuración de la deuda no es la solución a los problemas de la provincia, y advirtió que estaba dando un voto de confianza, mientras expresó sus dudas sobre el escenario socio-económico-financiero que le espera a Chubut en los próximos meses.