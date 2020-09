Se hizo efectiva la renuncia de Donnet y el STJ funciona oficialmente con 2 ministros

El pasado 29 de julio se conocía la noticia de que Miguel Ángel Donnet renunciaba a su cargo como ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, invocando razones de salud. De esta manera, se cristalizó una situación que ya se venía viviendo desde hace largos meses, debido a que el ex miembro de la Corte Provincial se encontraba de licencia.

Esto quiere decir que el máximo tribunal judicial de Chubut hace un tiempo ya que está trabajando con dos ministros: Mario Vivas y Alejandro Panizzi. Pero la novedad ahora pasa porque esto ahora es de manera oficial, ya que la renuncia de Donnet tenía como fecha el 31 de agosto.

Así las cosas, desde ayer que el ahora ex ministro ya no forma parte de la cúpula judicial provincial. Esto tuvo su primer paso el pasado 29 de julio, cuando les presentó su dimisión a sus colegas del Superior Tribunal de Justicia para que la misma sea remitida para su consideración al gobernador Mariano Arcioni. Asimismo, la misma refería a que la renuncia sería a partir del 31 de agosto, iniciando en aquel momento los trámites para acogerse a la jubilación.

Vale recordar que, en la mencionada nota enviada al Superior Tribunal, Donnet había expresado su agradecimiento a sus colegas ministros, y a todo el personal de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial por el acompañamiento recibido durante el tiempo en que ejerció el cargo.

Arcioni negocia con la oposición

Al respecto de la conformación del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, la Constitución Provincial es muy clara. Puntualmente, en el artículo 163 de la misma, se establece que la Corte Provincial “se compone de no menos de tres miembros y no más de seis, pudiendo dividirse en salas conforme lo determine la ley”.

Ante este panorama, resulta urgente, al menos con el propósito de cumplir con lo que prevé la norma suprema chubutense, que se completen las vacantes del máximo tribunal judicial provincial, o al menos una de ellas.

En este contexto, el gobernador Mariano Arcioni está negociando con los sectores opositores respecto de quienes estarán incluidos en los pliegos que llegarán a la Legislatura. Esto se debe a que los mismos necesitan de una aprobación a través de una mayoría especial.

Como el titular del Poder Ejecutivo requiere del aval de 18 diputados para aprobar los pliegos, resulta esencial que el mandatario negocie o acuerde algunos nombres para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Si bien se han mencionado a varias personas, lo cierto es que aún no hay ningún aspirante que se haya oficializado.

Paridad de género

En tanto que uno de los requisitos que ha sido exigido por distintos sectores del Poder Judicial y también de la política provincial es el vinculado al cupo de género. Actualmente, los únicos dos ministros son hombres, por lo que se ha planteado que de las cuatro vacantes tres sean ocupadas por mujeres.

Otro análisis un poco más amplio indica que además de Vivas y Panizzi, los otros dos cargos de la cúpula judicial de Chubut también están ocupados por hombres: Sebastián Daroca en el Ministerio de la Defensa Pública y Jorge Miquelarena en el Ministerio Público Fiscal. Debido a esto, algunos sectores exigen que las cuatro vacantes actuales en la Corte Provincial sean ocupadas por mujeres.