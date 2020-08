Se extendió la lista de buena fé a 40 jugadores

Entre las resoluciones acordadas este jueves en reunión del Consejo de CONMEBOL, se definió que se permitirá extensión de listas de buena fé hasta 40 jugadores integrantes de la nómina.

Esta decisión, se debe a que puedan surgir casos positivos de COVID-19 en los planteles y por ende, necesitar de la presencia de más cantidad de jugadores para completar las convocatorias.

Habrá ampliación de listas y cambio de localías

Luego de la reunión del Consejo de CONMEBOL, se resolvió la ampliación a 40 jugadores en la lista de buena fé de los quipos participantes de las Copas, como ser Libertadores y Sudamericana; como así también se establece el periodo de una semana para el periodo de cambio de localías.

Ambas determinaciones se tomaron durante el consejo de CONMEBOL de este jueves por la mañana. El plazo para modificar el estadio para recibir los partidos de local será hasta el próximo jueves a las 18 horas; mientras que para informar de variantes en la lista, el plazo se extiende hasta el 12 de septiembre.

En el caso del cambio de localía, esta situación ha sido planteada en el marco de la situación de pandemia y otras cuestiones, como por ejemplo River que no podrá usar su estadio porque entrará en obras, el organismo dio tiempo hasta el próximo jueves a las 18, hora de Luque, para que las instituciones notifiquen de estos cambios. Una vez que eso se haga, CONMEBOL deberá aprobar los mismos.

Por otro lado, las listas de buena fe pasarán de 30 a 40 jugadores tanto para la CONMEBOL Libertadores como para la CONMEBOL Sudamericana. Los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió esta ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de COVID 19.

En caso de que un club no pueda presentarse a disputar el encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover.

En su comunicado, la CONMEBOL también informó que “siguiendo recomendaciones de la Comisión Médica, el Consejo de la CONMEBOL aprobó ajustes al protocolo sanitario, especialmente en lo concerniente a las pruebas de COVID-19 a ser realizadas y sus plazos de entrega a la entidad, así como aspectos relativos a la verificación de las condiciones de salud de las personas involucradas en los partidos», informó el organismo en un comunicado.

Las Eliminatorias, en evaluación

Por otro lado, en cuanto a la programación o reprogramación de las Eliminatorias para Mundial Qatar 2022, no formó esto parte del temario de este jueves; por lo que hasta el momento se estaría cumpliendo lo establecido por el ente sudamericano que ha determinado el inicio de la cita clasificatoria para el mes de octubre.

Sin embargo, se comenta que este tema y posibilidad estará en evaluación en la próxima reunión de Consejo luego de una semana donde se trabajará en forma conjunta con FIFA.