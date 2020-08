Sastre reclamó “valor agregado” al petróleo, el aluminio y la pesca

El vicegobernador Ricardo Sastre planteó la necesidad de que las “decisiones políticas” sean la piedra angular para mejorar los procesos productivos que podrían comenzar a revertir la crisis en el ámbito de la provincia.

También, resaltó la buena relación mantenida con Javier Touriñán a lo largo de los años y señaló que “es necesario dejar de lado las diferencias en pos del conjunto”. En este sentido, el presidente de la Legislatura mencionó que durante la Sesión se abordaron los temas ingresados “y algunos despachos de Comisión”, y anticipó que tanto el mismo martes por la tarde como el miércoles se continuará trabajando normalmente en las diferentes comisiones. “El jueves, veremos cuáles son los temas a tratar”, sostuvo.

En cuanto a la renegociación de la deuda, planteó que “uno de los objetivos principales del Gobierno Nacional era poder refinanciar con los bonistas y, a partir de que lo haga este último, las provincias podían salir a hacer los distintos acuerdos; me parece que es un buen momento como para que Chubut haga el proceso de refinanciación, más allá de que hay que abordar fuertemente y en forma paralela cómo achicar el déficit y cuáles son las actividades productivas que va a tener la provincia”.

Mensaje a tres sectores

En relación a las actividades que podrían potenciar la productividad provincial de cara a reducir el déficit mensual, Sastre analizó que “tenemos industrias muy importantes, el petróleo por ejemplo; no podemos permitir que empresas radicadas en la provincia instalen una destilería en otra provincia y que no la tengamos en Chubut; que al aluminio no se le dé el valor agregado que le corresponde, lo mismo con la pesca” y se preguntó “cuántos puestos de trabajo se podrían llegar a generar” si ello ocurriera.

Mejoras y decisiones

Por otra parte, el Vicegobernador resaltó la necesidad de que haya “decisiones políticas” y que “se avance” para que los procesos productivos que actualmente se realizan en otras provincias o ciudades, puedan llevarse a cabo a nivel local.

“Históricamente, la burocracia del Estado hace que sucedan estas cosas, además de que al empresario hay que motivarlo para que lo haga en nuestra región; puede ser una cuestión de costos y demás, pero lo que hay que evaluar siempre es el ‘costo-beneficio’; estoy seguro de que son decisiones que cuesta tomar, pero que en el corto y mediano plazo vamos a tener resultados muy importantes, como pueden ser los dividendos que queden en nuestra provincia a partir de que le agreguemos más tareas, como puede ser el valor agregado a lo ya producido en Chubut”, resaltó.

Crecimiento comarcal

“Si hay algún tipo de beneficio, sería bueno que alguna ley en la Legislatura lo acompañe, pero más que eso, a veces lo que hay que tener para avanzar fuertemente en esto son decisiones políticas”, expuso Sastre.

Consultado sobre el abordaje de los intendentes de Trelew y Rawson, Adrián Maderna y Damián Biss, sobre el parque industrial de la ciudad del Valle, opinó que “el mismo ha sido muy golpeado en la actividad lanera y textil en los últimos meses, y es bueno que se lo pueda reactivar, tiene mucha cercanía con el puerto de Rawson; se han instalado algunas procesadoras de pescado y fábricas de cajones; es bueno, porque hay que dejar de lado los regionalismos y trabajar a nivel comarcal, lo celebro gratamente”.

La relación con Touriñán

Sobre el encuentro mantenido este martes entre Ricardo Sastre y autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ), comentó que “fui a firmar un convenio con el doctor Mario Vivas y los doctores Pannizzi y Cosentino, en relación a la parte de Modernización del Estado, y fui a saludar a Javier (Touriñán) a quien hace mucho tiempo no veía”.

En cuanto a la asunción de este último, planificada para este miércoles, puntualizó que “lo vamos a acompañar, Javier es una persona que ha estado políticamente siempre cercano y con quien hemos tenido buen diálogo cuando nos ha tocado estar en veredas opuestas; fuimos compañeros de bancada entre 2007 y 2011 y siempre mantuvimos una muy buena relación”.

“No podemos permitirnos estar mal”

Preguntado sobre el diálogo con el Ejecutivo Provincial, el Vicegobernador reconoció que “hay diferencias que a veces se dan entre los poderes o entre personas, pero no tienen que afectar institucionalmente; no nos podemos dar el lujo de que en épocas tan difíciles esto no se encauce ya que no lo sufre la clase política, sino el conjunto de la sociedad; y no estamos para seguir permitiéndonos estar mal, más en un contexto de pandemia que es inusual e inesperado”.

“Seguramente en algunos días nos vamos a encontrar con el Gobernador”, adelantó.

Efecto político “multiplicador”

En cuanto a las declaraciones recientes del diputado Carlos Eliceche, quien advirtió que en una eventual candidatura de Ricardo Sastre saldría “a trabajar por la misma al día siguiente”, el presidente del Palacio Legislativo ironizó que “siempre fue un ‘fan’ de Ricardo Sastre, nada más que ahora se declaró públicamente”.

Asimismo, recalcó que los dichos son “una muestra clara de que a veces, las diferencias entre los dirigentes hay que dejarlas de lado en pos del conjunto, y podemos hacer que lo que sucede en Madryn se vaya replicando en otros lugares de la provincia”.