Sastre advierte que las autoridades de Servicoop “estafaron a la gente”

El intendente Gustavo Sastre expresó este jueves su preocupación por la creciente deuda de la cooperativa de servicios públicos Servicoop y el desmedido aumento en las facturaciones que llegaron a los socios y usuarios del servicio. Sastre cuestionó a las autoridades del Consejo de Administración al recordar que ganaron las elecciones de la entidad con promesas que no solo no han podido cumplir, que además, “no pueden llevar adelante la administración de los servicios públicos que necesita la gente”.

En este sentido, el Jefe comunal advirtió que las autoridades de Servicoop, “estafaron a la gente”, sostuvo en declaraciones a Cadena Total, al tiempo que agregó que ante las circunstancias actuales, no es posible pensar en un acercamiento con la administración de la cooperativa, porque “es muy difícil lograr el objetivo de que a los vecinos les vaya mejor, cuando te encontrás con gente que permanentemente le miente a la sociedad. Conmigo no van contar para recorrer el camino”, advirtió.

Urgente

La situación financiera de Servicoop es un asunto de urgente tratamiento para el Intendente de Madryn. “Es un tema que nos debe preocupar y ocupar en los próximos meses. Hoy la situación grave es el desfinanciamiento de la cooperativa que es prácticamente imposible de parar, porque esta administración está endeudada en más de 2 mil millones de pesos”.

Sastre recordó que la cooperativa deuda más de 1600 millones a CAMMESA, y también tiene deuda con AFIP y la Cooperativa de Trelew, entre otros acreedores. “Es una falta de respeto, incluso hasta para quienes votaron a la Lista Roja. Me atrevo a decir que es una de las peores gestiones de Servicoop y vamos investigar hasta las últimas consecuencias la situación financiera”, afirmó el intendente Gustavo Sastre.