Ricardo Sastre reiteró su rechazo a establecer topes salariales en el Estado

Luego de la sesión que se llevó a cabo ayer en la Legislatura Provincial, el vicegobernador Ricardo Sastre brindó declaraciones en donde se refirió a la aprobación al proyecto para reestructurar la deuda pública de Chubut. En dicha oportunidad, dejó en claro su postura y se pronunció respecto a la crisis económica y financiera.

En diálogo con AzM Radio, el titular del Poder Legislativo se manifestó sobre la posibilidad de que el Gobierno elabore un plan en el que se brinden detalles a través de los cuales se buscará salir de la crisis económica y financiera. “Hablé con el señor Gobernador (Mariano Arcioni). Hemos hablado de solicitar la planificación de futuros ingresos y de nuevos dividendos que se puedan generar en la Provincia y darle valor agregado a lo que ya se está produciendo”, sostuvo.

En cuanto a la aprobación del proyecto de reestructuración de la deuda pública, el Vicegobernador se pronunció sobre la postura de la oposición, destacando como algo “positivo” al consenso que se logró para darle el visto bueno a la iniciativa que se trató en la víspera.

Sobre el endeudamiento de 650 millones de dólares, que uno de los que el Poder Ejecutivo busca reperfilar, el ex intendente de Puerto Madryn recordó que en aquello momento él estaba a cargo del Poder Ejecutivo de la ciudad del Golfo. “Yo era intendente y creo que hoy se están pagando serias consecuencias de ese endeudamiento por una devaluación que existió en el medio y con una baja de los ingresos que hubo en la Provincia, pero como intendente lo celebro porque sin esos fondos no hubiésemos podido hacer muchas obras”, lanzó.

Además, Sastre remarcó que el proyecto del Poder Ejecutivo para establecer topes salariales y recortes en los haberes de los trabajadores de la Administración Pública “no ha tenido tratamiento aún. Yo tengo mis reservas con el caso, creo que los ajustes en un contexto de crisis no son oportunos, pero son decisiones que tomarán los señores diputados en el caso de que el proyecto tenga que evaluarse en el Poder Legislativo”.