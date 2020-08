Reforma Judicial: Binder sostiene que el Gobierno optó por el camino equivocado

El Poder Ejecutivo nacional tiene la expectativa de que se apruebe la Reforma Judicial que han planteado días atrás, aunque hasta el momento ha recibido contundentes críticas y, de hecho, se realizó una movilización en distintas partes del país para cuestionar la iniciativa de la Casa Rosada.

En este contexto, El Diario dialogó con Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), quien consideró que “la ley ratifica un rumbo en el cual ya hay un consenso muy amplio, que es la puesta en marcha del sistema acusatorio y la transferencia de las competencias a la Ciudad. Eso es por un plazo de dos años y entra en el marco de razonabilidad y no sería una cuestión objetable”.

No obstante, sostuvo que “cuando se tiene que elegir el camino para llegar al sistema acusatorio se eligió un camino notoriamente equivocado, porque lo que hace es, en lugar de poner en marcha progresivamente un fortalecimiento y la reorganización de la fiscalía y para llegar al sistema acusatorio, lo que se hace es duplicar el sistema de jueces de instrucción. No hay ninguna provincia de todas las que han seguido el mismo camino que haya tomado esta decisión, por lo cual es notoriamente un camino equivocado”.

Sin garantía de impunidad

Al ser consultado sobre las opiniones que afirman que con la Reforma Judicial se busca garantizar la impunidad de algunos acusados, entre los que se nombró a la vicepresidenta Cristina Fernández, Binder consideró que “eso es una crítica un poco pueril. Que existe una tradicional política de impunidad no hay dudas, hoy día tenemos decenas de funcionarios de alto nivel involucrados en la Justicia. Ahora, si vos queres tejer un pacto de impunidad no armas un escándalo público, no pones a todo el país movilizado alrededor de esto. Eso es tonto. Te juntarás en las sombras a mover los hilos”.

“Si el objetivo es continuar la política histórica de impunidad, lo que se ha presentado es una maniobra burda e infantil. Creo que las razones implícitas, las que mejor explican el proyecto, son mucho peores, y deben ser expuestas, con la salvedad obvia de que no son más que mi visión del problema. Seguramente la verdad es más compleja, pero esta es la hipótesis con mayor capacidad explicativa que he encontrado para comprender un proyecto repleto de inconsistencias, y que entorpece el camino para las reformas de fondo que proclama”, agregó el doctrinario.

Posicionamiento de Comodoro Py

En tanto que Binder cree que “hay una explicación que es peor, que es como los tradicionales dueños de Comodoro Py se quieren posicionar para el futuro. Esa creo que es la razón, porque sino es raro que el Gobierno se haya embarcado en un proyecto que es notoriamente equivocado”.

“Ha sido criticado por gente muy vinculada al oficialismo también. Pero me parece que el tema de la impunidad es también parte de una oposición frívola al asunto que puede ser una explicación muy sencilla”, enfatizó el presidente del INECIP.

Sobre la posibilidad de que haya una retracción por parte del Poder Ejecutivo ante las críticas esgrimidas durante los últimos días, Binder consideró que “no es un proyecto en el cual podés retocar uno, dos o tres artículos, tenes que reorganizarlo. Tal como está el proyecto me parece que es un proyecto que sea difícil que sea aprobado en Diputados y que después va a ser judicializado. Es un camino equivocado en todos los campos: en el táctico, en el de la oportunidad y en el político”.