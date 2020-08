Puratich alertó sobre el poder de contagio que tiene el Covid-19 con un ejemplo real

Desde la aparición del coronavirus en el mundo, varios especialistas alertaron sobre el alto nivel de contagio que tiene esta enfermedad, algo en lo que el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, hizo hincapié durante el pasado fin de semana. Con una publicación en la red social Twitter sobre lo que ocurrió con un ejemplo real, el funcionario dejó en evidencia la peligrosidad del Covid-19.

Al hacer mención al árbol epidemiológico en el cual explicó el grado de contagiosidad del coronavirus, el ministro de Salud indicó que se trató de una muestra a partir del festejo de un cumpleaños. “Es un caso real, por eso lo publicamos. En los últimos meses la mayoría de los casos se contagian en este ámbito y por este mecanismo”, precisó Puratich, haciendo hincapié en la peligrosidad de las reuniones sociales.

Al respecto de esto último, el titular de la cartera sanitaria dijo: “Si observamos y analizamos la realidad de nuestra provincia notamos que los casos positivos se contagian en el ámbito familiar o en el laboral durante los momentos de distensión, ya que en esos momentos se comparten mates, pitadas, abrazos, besos y no se usa el tapaboca durante las conversaciones”.

En este sentido, el funcionario remarcó que “por eso volvemos a aclarar no es capricho, es una realidad. Dentro de las actividades que se han ido habilitando y se respetan los protocolos no se detectan casos, por eso insistimos en la responsabilidad individual, es la forma que tenemos hoy de cuidarnos y cuidar a quienes más queremos”.

“Cuidate, cuidanos y vamos a salir adelante. Falta menos, la vacuna va a llegar, y ahí valoraremos todo el esfuerzo realizado por cada una de las personas que nos rodea. Nuestra sociedad en general es un ejemplo de compromiso y por eso llegamos a esta etapa de la pandemia de una buena manera”, concluyó el ministro Puratich.