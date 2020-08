Puratich acusó a dirigentes sindicales de “generar confusión y caos”

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se manifestó ayer sobre los reclamos que están esgrimiendo los trabajadores sanitarios de la Provincia. Si bien reconoció que el Gobierno tiene una demora considerable en el pago de los salarios, el funcionario también planteó algunos reparos ante la postura de algunos referentes sindicales.

En primer lugar, afirmó que el viernes pasado fueron notificados sobre las medidas de fuerza que implementarán desde uno de los sectores de la Salud. “Hubo una serie de reclamos, en donde uno es el salarial, que obviamente nadie va a discutir que los salarios están atrasados y que no se están pagando”, indicó.

Habrá reunión el miércoles

No obstante, Puratich se pronunció sobre el resto de los reclamos y dijo que “ya estoy medio cansado de responder lo que hemos respondido por escrito. Hay cosas que no son como dicen, entiendo también el enojo, pero no es así. Se cargaron las cláusulas gatillo que quedaban pendientes. No se cobró el mes de julio, pero ya está cargada”.

“Siguen reclamando cosas que ya fueron contestadas por escrito. Ingresan en lugares críticos y tuvimos más de 100 ingresos en el transcurso de la pandemia, seguimos gestionándolos. Hay cosas que ya no vale la pena responder. Entiendo que es justo el reclamo de lo salarial, pero el resto de los reclamos son todos discutibles. El miércoles (por mañana) vamos a tener una reunión con el arco gremial, que ya estaba pautada con anterioridad y por eso yo digo que hay cosas que escapan a la lógica, porque esta reunión se estableció antes de estas medidas de fuerza y se podría haber tenido en consideración”, apuntó el ministro.

Cruce con referentes gremiales

En cuanto a las declaraciones de algunos referentes sindicales en las que afirman que se les deben 1.000 millones de pesos, el titular de la cartera sanitaria fue contundente y explicó que Carlos Sepúlveda, secretario general del Sindicato de la Salud Pública (SiSaP), “dice las cosas porque se las pasamos nosotros, porque él no tiene ninguna información concreta. Nosotros hicimos un análisis de la deuda que hay con el sector de Salud y se lo pasamos al ministro de Economía (Oscar Antonena). No son 1.000 millones tampoco”.

Asimismo, reconoció que “es una suma muy alta. Pero nosotros sabemos lo que se debe y lo que estamos tratando de resolver cómo en algún momento se va a poder pagar”.

“Hay parte del arco gremial que trabaja en forma ordenada y parte del arco gremial que genera confusión y caos”, sentenció el funcionario.

Detalle de la deuda

En cuanto al detalle de este monto, Puratich destacó que “son deudas de la aplicación de las cláusulas gatillo por el retraso en la aplicación de las mismas. Esto va generando deuda todos los meses y toda esa acumulación, desde julio del año pasado hasta julio de este año da el total”.

“La deuda está reconocida y al estar reconocida en algún momento se va a cancelar”, enfatizó el ministro de Salud de la Provincia, quien también pidió poner el énfasis en determinar el pago de los salarios.