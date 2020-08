Profunda tristeza en el fútbol chubutense ante la partida de Cosme Quesada

El viernes en la noche, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Cosme Quesada, gran trabajador y colaborador del fútbol de la provincia del Chubut.

Entidades deportivas, personajes vinculados al deporte y la comunidad en general, mostraron su dolor y el acompañamiento a familiares y amigos.

El fútbol le dice “hasta luego” al amigo Cosme

Es un “hasta luego”, porque siempre estará presente. A sus 75 años, falleció en Puerto Madryn, Cosme Quesada, ciudadano no solo querido y respetado por sus valores y personalidad, sino también por su dedicación y compromiso con las entidades deportivas.

Quesada, radicado en tierras portuarias, se involucró de lleno en el Club Social y Deportivo Madryn, siendo gran colaborador en el fútbol de la institución, con el cuidado y mantenimiento de la cancha, la logística y organización de los encuentros y en todo lo que pudiera ayudar. Siempre por y para el “Aurinegro”.

Tal fue su amor y pasión por el fútbol, que a sus 20 años y junto a otros compañeros, fundó en la localidad de Gobernador Costa, el Club Juventud Unida. El Estadio de la institución, lleva su nombre, “Cosme Quesada”.

Su compañera Lida y sus hijos Gustavo, Cristian, Gabriel y Rodrigo, acompañaron su pasión y compromiso por el trabajo en el fútbol, y siguieron su vínculo con “El Depo”.

Muy amigo de sus amigos, gran anfitrión de cada una de sus visitas; a los que hipnotizaba con sus historias y anécdotas.

Todos ellos, se refirieron este viernes y hoy sábado, destacando su amistad, compañerismo, valores invaluables que, serán siempre la mejor manera de recordarlo.

Gustavo Sastre, el Intendente madrynense y Presidente del Club Social y Deportivo Madryn, posteó en su red social personal Facebook : “Cuánto dolor me dejás viejo amigo y querido, a pesar de la diferencia de edad, siempre te consideré mi amigo, consejero y ladero permanente, nos dejás un vacío enorme, un hueco que nadie tapará, dar vueltas por el predio del club y no verte, mirar el partido agarrado al alambrado y comentándome las jugadas…”, agregando “se te va a extrañar mucho Cosme, mi buen amigo, no será lo mismo ir al club y no verte… Gracias, gracias, nos debemos el asado, pero por sobre todas las cosas ese abrazo que nunca te podré dar y decirte simplemente gracias amigo Cosme”.

Sus restos, eran trasladados este sábado precisamente a Gobernador Costa, donde descansará. En los recuerdos de familiares y los amigos que le dieron la vida y el fútbol, siempre estará presente. Por eso el “hasta luego”. QEPD, Cosme.