Por los próximos 14 días se podrá circular hasta las 21 horas

El Gobierno de Chubut dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia número 794 que establece las nuevas restricciones y medidas preventivas que regirán en todo el territorio provincial, a partir de la situación epidemiológica existente por el Covid 19, durante los próximos 14 días, según se establece en las disposiciones transitorias del mismo.

El decreto dispone el Marco Normativo y Plan de Administración de Medidas de Prevención y Actividades y regula el ingreso de personas a la provincia, regreso de residentes, condiciones de cumplimiento del aislamiento social y obligatorio, circulación urbana e interurbana y también fija la obligatoriedad del uso de cubre boca-nariz en todo el territorio provincial.

Determina asimismo los horarios de circulación, de funcionamiento de actividades comerciales y actividades recreativas y de esparcimiento, y mantiene la prohibición de realización de reuniones sociales y familiares y supedita la vigencia del Plan de Reactivación de la Actividad Turística Provincial a la autorización que debe otorgar el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.

Ingresos a Chubut

Están autorizadas a ingresar a la provincia del Chubut todas las personas que tienen domicilio en ella, y las que sin tener domicilio estén autorizadas por las excepciones previstas por normas nacionales o bien su ingreso se encuentre debidamente justificado en motivos de salud.

También podrán ingresar las personas que deban circular por el territorio provincial a los fines de acceder a un destino final fuera de la provincia del Chubut.

A los efectos de regresar a Chubut, todas las personas deberán obtener la autorización respectiva en la plataforma digital www.seguridad2.chubut.gov.ar, en el horario de 8 a 14. También deberán contar obligatoriamente con la aplicación CUIDAR, autorizada con un mínimo de tres días de antelación a la fecha de ingreso a la provincia.

Quedan exceptuadas las personas en tránsito “siempre que no efectúen paradas de abastecimiento o descanso”. Se fijó que el horario de ingreso será de 8 a 18.

Circulación

El DNU firmado por Arcioni determina que por los próximos 14 días se podrá circular dentro de los ejidos urbanos sin otra restricción que la horaria, que en las disposiciones transitorias se establece hasta las 21 horas.

Quedan exceptuadas de esta limitación “las personas que deben circular como consecuencia de la actividad que desarrollan, por el tiempo prudencial que le permita concurrir al lugar de trabajo o regresar al de su residencia”.

La circulación interurbana queda limitada a razones de salud, a actividades y servicios esenciales o expresamente autorizados por normas provinciales y nacionales, y a las excepciones otorgadas a través de la plataforma www.seguridad2.chubut.gov.ar.

La circulación interurbana podrá ser realizada por las personas residentes en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly “para circular entre esas ciudades”, e igual situación se aplica a los vecinos de Esquel y Trevelin y de El Hoyo y Lago Puelo.

Los habitantes de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Puerto Madryn “cuando se trasladen fuera de sus ciudades, deberán cumplir con el aislamiento social obligatorio en el lugar de destino”.

Actividades y Servicios

Se podrán realizar actividades económicas, industriales, comerciales, o de servicios profesionales, servicios domésticos o de cuentapartistas con el cumplimiento de los protocolos de funcionamiento vigentes.

Dichas actividades se podrán cumplimentar hasta las 20,30 horas, a excepción de farmacias, veterinarias, estaciones de servicios y kioscos.

Los restaurantes, bares, confiterías o cualquier otro rubro enmarcado en los servicios gastronómicos o asimilables funcionarán de la siguiente manera: de lunes a domingo hasta las 20,30 horas, mediante sistema take away; y para la modalidad delivery y consumo en el local de lunes a jueves hasta las 23 horas, y viernes, sábado y domingo hasta las 0 horas. En el caso de consumo en el local será “mediante sistema de turno previo”.

Los gimnasios tendrán como límite horario las 20,30 horas y también deberán operar mediante sistema de turnos.

Salidas de Esparcimiento

Se mantiene la modalidad vigente y con las mismas restricciones, es decir no se podrá acceder ni permanecer en espacios recreativos infantiles al aire libre donde haya juegos que favorezcan el agrupamiento social, ni a instalaciones deportivas.

En ningún caso se podrán formar aglomeración o reuniones de personas, y los niños deberán mantenerse alejados de otros menores para respetar al máximo el distanciamiento social.

Las personas no podrán trasladarse de una ciudad a otra para desarrollar las salidas de esparcimiento.

Se mantienen habilitadas las actividades artísticas, recreativas y deportivas –caminata, montañismo, running, ciclismo, equitación, natación, golf, musculación, entrenamiento físico, sipinning, baile, gimnasia, surf, wind surf, kite surf, patín individual- dentro de la localidad en la que residen, sin posibilidad de participación e intercambio interurbano.

Las mismas deberán cumplimentarse cumpliendo con las condiciones de los protocolos y restricciones vigentes. Sigue suspendida la práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los participantes.