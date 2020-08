Polémica legislativa

La convocatoria de la comisión bicameral que controla los DNU, no está exenta de polémicas ya que Juntos por el Cambio decidió impugnar la realización del plenario bicameral y no participar. Los legisladores de Juntos por el Cambio, decidieron enviar una nota a Cleri donde afirman que la reunión no fue convocada con el plazo de 48 horas hábiles y que la modalidad virtual de funcionamiento se encuentra suspendida ya que no se ha renovado el protocolo en la Cámara de Diputados que venció el pasado 7 de agosto. El motivo del encuentro, el tratamiento del DNU que declara como esencial a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga.