«Patagonia», la radio como única posibilidad de transmitir mensajes

Con motivo del centenario de la primera emisión radiofónica en Argentina, que se celebra el jueves 27 de agosto, el Centro Cultural Kirchner y el Archivo General de la Nación proponen un homenaje a la radio a través de un ciclo curado por dos referentes del medio: Carlos Barragán y Pedro Saborido.

Enfocado en la escucha y en la reflexión sobre los oyentes y su práctica cotidiana e individual -que es, a su vez, colectiva y política–, el ciclo incluye la publicación -desde el sábado 22 de agosto- de dos videos por día en el canal de YouTube del Centro Cultural Kirchner que narran la historia de estos cien años de radio, vinculando al medio con la vida cotidiana y con acontecimientos históricos.

La propuesta incluye las sisguientes postales:

Aleph: video que relaciona de manera paródica a Borges y su obra con la evolución de la radio, desde el aparato en la cocina hasta la aparición de las app para celulares.

Regreso: la vuelta cotidiana del trabajo al finalizar la tarde y la articula con los programas “del regreso”. La radio no vuelve a ningún lugar, pero obliga a los oyentes a regresar.

Mañana: la experiencia de despertarse con la radio, el desayuno, etc. ¿La radio nos acompaña por las mañanas o nos marca el ritmo de nuestras vidas con la rigidez de un reloj?

Civil histórico: referencia al nacimiento de la radio, la radiofonía para uso militar, y su fracaso para tales funciones: sirvió para escuchar música.

Inmunda: la historia de una radio que aparece en la cocina de una casa, pasa por las manos de los niños y termina en el taller del padre. Acaso en la mugre que se le va pegando estén las vidas, las almas de quienes la escucharon.

Enanitos: desarrollo de la hipótesis de un niño: ¿y si adentro de la radio vive gente pequeña? Todos los indicios que él maneja indican que sí.

Duerme: la confusión de alguien que se durmió con la radio encendida y que durante la noche, sin poder despertar del todo, se sobresalta y enloquece con lo que va escuchando.

Vereda: una recorrida emotiva por un barrio, durante un domingo. Desde las casas se escucha el mismo partido de fútbol y el barrio se convierte en una sola radio para los vecinos.

Año nuevo: la radio en la centralidad de una fiesta familiar. Cuando los diferentes relojes no se ponen de acuerdo, aparece la radio como la posibilidad de consenso y de llegar a una armonía horaria para el brindis.

(Fuente: Télam)