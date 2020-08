Para Duhalde, «es ridículo pensar que habrá elecciones» en 2021

El ex presidente Eduardo Duhalde reflexionó, tras ser entrevistado en el programa Animales Sueltos, que «es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones” y agregó que «la gente no lo sabe, no lo lee, o se olvida, pero entre el ‘30 y el ‘83 hemos tenido 14 dictaduras militares, quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América, no conoce lo que está pasando”.

En el mismo sentido, planteó que “sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”, apuntó al asegurar que “no va a haber elecciones”.

“No se puede seguir así, para que haya elecciones tienen que ser consensuadas y borrar estas cosas que no sirven para nada que van por el camino opuesto de los consensos y los acuerdos”, opinó Duhalde en relación al proyecto para impulsar la reforma judicial.