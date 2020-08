Nuevo plan de refinanciación para saldos de tarjetas de crédito

El Banco del Chubut informó que por disposición del Banco Central de la República Argentina, mediante comunicación A 7095, se implementará un nuevo plan de financiamiento de saldos impagos de tarjetas de crédito que se aplicará automáticamente sobre los saldos impagos a la fecha de cierre de cada tarjeta.

De esta manera los resúmenes de la tarjeta de crédito Visa, Mastercard y Patagonia 365 que venzan entre el 1 y el 30 de septiembre se podrán financiar en 12 meses, con tres de gracia y nueve cuotas fijas mensuales a una tasa de 40% más IVA, sin ningún otro recargo.

Cabe aclarar no obstante que el Banco aplicará normalmente los débitos autorizados por los clientes, ya sea sobre el saldo total o el pago mínimo, dejando a disposición una alternativa para quienes quieran adherir a la refinanciación.

En caso que el cliente no desee refinanciar ese saldo, podrá completar el pago del total del resumen mediante cajeros automáticos o homebanking 48 horas antes del vencimiento de cada tarjeta de crédito. Los vencimientos operarán el día 24 de septiembre para las tarjetas Visa y Mastercard, y el 25 de septiembre para Patagonia 365.

Si por alguna razón el cliente no puede cancelar el total del resumen antes de esa fecha y desea cancelar la refinanciación después del cierre, podrá hacerlo sin costo solicitando la caída de cuotas mediante la sucursal bancaria correspondiente, previa solicitud de turno por vía web. De este modo realizará la cancelación anticipada del plan de financiación sin costo extra.