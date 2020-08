Nuestras valletanas, también lo celebran

Consultadas por El Diario, algunas futbolistas madrynenses compartieron sus alegrías y sensaciones acerca del Día de la Mujer Futbolista. Johana Barrera, fue la primera jugadora de la ciudad portuaria y de la provincia del Chubut en general, en jugar en un equipo de Primera División del futbol argentino, nada más ni nada menos que en Boca Juniors. “Yoko”, contó que “en realidad el fútbol es en donde soy feliz. Donde me olvido de todo. El fútbol es pasión”

A lo que agrega “Nunca se me ocurrió, ni se me paso por la cabeza haber pasado por los clubes grandes de Buenos Aires. Ni imaginar la prueba de Chile, para un seleccionado”. “Es algo que practico porque me gusta, aunque sea amateur y no todos tienen la posibilidad”, cerró la muy querida en el ámbito del futbol “Yoko” o “La Negra”, quien hoy en día volvió a vivir en Puerto Madryn, esperando retomar los entrenamientos con JJ Moreno para luego ir en búsqueda de otros objetivos.

Para los madrynense seguidores del futbol femenino, fue emocionante verlas cruzarse en el campo de juego: luego de Barrera, la portuaria que pasó a otro equipo grande fue Florencia Fernández, en River Plate. En la 1° Fecha del Primer Torneo Femenino Profesional en 2018, “Yoko” y “Flor” jugaron el “Superclásico”. Fernández, continua vistiendo “la banda roja” y además es entrenadora de la Escuelita de fútbol femenino del “Millo” y de otras instituciones: “ser futbolista es una responsabilidad muy grande, obviamente un placer porque es algo que me gusta desde que tengo uso de razón. Estoy muy contenta de poder trabajar de esto y mantenerme siempre en este ámbito, justamente mi profesión es ser profesora de E.F., así que hacer ambas cosas, me produce mucho placer, mucho orgullo”.

“Es una responsabilidad porque represento a mi ciudad porque estoy en un club muy grande y reconocido. Vivo de lo que me gusta y muy contenta de poder hacerlo porque es un sueño cumplido”, sumó otra de las queridas jugadoras madrynense.

Ella no olvida de donde viene y saludó a todas sus pares madrynense “quiero mandarles un saludo muy grande a todas la chicas que juegan al futbol en Puerto Madryn, que sigan entrenando, que no bajen los brazos”, sumando “un saludo en especial a las chicas de JJ Moreno que es el último equipo donde jugué, que le metan garra y sigan entrenando a full”.