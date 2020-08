“No somos material de descarte”, reclaman los Retirados de la Policía

Un nutrido grupo de Retirados de la Policía se manifestó en las inmediaciones del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) de Rawson, exigiendo “cobrar en tiempo y forma”. Los integrantes del Centro de Suboficiales Retirados y Pensionados de la ciudad capitalina advirtieron que “no somos material de descarte, y lamentablemente, cuando abrimos la heladera o la alacena y no tenemos nada, nos agarra la desesperación; no tendríamos que estar acá, pero no tenemos otra opción”.

Sin novedades de pago

Al respecto, uno de los jubilados que participó de la protesta, Sergio Cifuentes, expuso que “hemos tomado esta actitud con respecto al atraso de haberes, ya que tenemos dos meses de vencimiento y en breve serán tres, y no tenemos novedades de pago” y planteó que “necesitamos cobrar porque tenemos necesidades de alimento, de medicación que es lo más grave por nuestra edad, eso es algo imprescindible; pero no contamos con los recursos para comprarla”.

Nadie los recibió

En la misma línea, mencionó que “vinimos acá a habar con algún integrante del Directorio de Seros para que nos dé una respuesta y se han negado a atendernos; por esa razón cortamos la circulación vehicular, aunque pacíficamente”.

Además, recordó que “hace varios meses que venimos reclamando y haciendo notas formalmente para que la vocal que nos representa (por Sara Gianardo) por lo menos nos dé una respuesta; por lo menos que nos respeten como jubilados y nos den una respuesta, ella tiene la obligación de atendernos, lo cual educadamente pedimos”.

Poca cobertura

El grupo de pasivos permaneció en el lugar por casi dos horas sin recibir atención alguna por parte de las autoridades de ISSyS: “Tenemos algunos servicios que la obra social no nos cubre y que tenemos que pagar. Vamos a hacer una consulta al médico y nos cobra, pero no tenemos el dinero disponible para pagar y seguimos esperando que el señor Gobernador, que dice que tiene ‘prioridades’ con los jubilados, las tenga”, expresó Cifuentes.

“Trabajé 30 años para llegar a esto”

Otra integrante de la movilización sostuvo que “no nos podemos directamente atender por el ‘plus’ que nos cobran, $500 el dentista y $800 el oculista; me pregunto si trabajamos más de 30 años para llegar a esto, nos da rabia”.

“Estuve más de 25 años en Policía de Rawson y un poco más en Trelew, siempre con dignidad y orgullo, pero llegar a esto no puede ser”, advirtió visiblemente angustiada.

“No somos material de descarte”

Horacio, comisario mayor retirado de la Policía, comentó que “estamos acá por las necesidades, la falta de respeto y de respuesta” y remarcó que “la mayoría es gente mayor que no puede salir de su casa por la pandemia; pero los pocos que podemos y que todavía caminamos venimos en representación de todos, queremos que entiendan que no somos material de descarte, pasamos más de 30 años de servicio y sacrificio, pero parecería que para la caja y para el Estado ya no existimos; algunos todavía soñamos poder cobrar y vivir un día más”.

“Algunos no tenemos luz, otros no tenemos gas porque nos lo han cortado y dejamos de cumplir nuestras obligaciones, incluso en el ámbito familiar; es terrible”, concluyó.