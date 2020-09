Netflix ofreció en forma gratuita parte de su catálogo: qué series y películas están disponibles

Netflix abrió de forma gratuita parte de su catálogo permitiendo a todos espectadores disfrutar de él sin necesidad registrarse o contar con una suscripción. Los usuarios que no tengan una cuenta en la plataforma, podrán ver el primer episodio de algunas de las series más conocidas de Netflix, así como algunas películas y documentales. El catálogo se actualizaría constantemente.

Haciendo click en el enlace ( https://netflix.com/ar/watch-free) se puede ver el contenido que ya está disponible de forma gratuita y sin que tener cuenta en la plataforma de streaming. Para poder ver algunas de las producciones habilitadas, los usuarios tan solo tendrán que acceder al link, elegir el título y pulsar en “Ver ahora”.

Entre el listado de contenido sin costo, los usuarios pueden ver el primer episodio de programas y series como “Stranger things”, “Élite”, “Nuestro planeta”, “Así nos ven” o “Love is blind”. También ha incluido películas como “Misterio a bordo”, o la galardonada “Los dos Papas”, esta última con Benedicto XVI interpretado por Anthony Hopkins y el papa Francisco, por el gran Jonathan Pryce.

Netflix ofrece una parte mínima de su catálogo para mirar, lo que incluye también documentales y programación infantil. La clara intención de la plataforma es mostrar un abanico variado de qué se puede encontrar en la servicio. De esta forma busca ampliar aún más su base de clientes, con 193 millones de suscriptores a nivel mundial. Esta nueva estrategia responde a la muy alta competencia existente en la actualidad entre servicios de streaming, con rivales extremadamente duros como Amazon Prime, Disney+, Apple TV y Hulu.

Las películas se podrán ver completas, pero para las series solo el primer episodio está disponible. No es la primera vez que Netflix ofrece contenido gratuito, ya que con el inicio de la cuarentena, puso a disposición de los usuarios algunas producciones en su canal de YouTube, aunque más bien con un enfoque educativo.

La crisis a causa de la pandemia del COVID-19 suspendió las clases en varios países del mundo y es por eso que Netflix, a pedido de los docentes, decidió ofrecer algunos de sus programas más vistos como material didáctico para las clases online. (Fuente: Infobae)

Estos son los títulos disponibles hasta el momento:

“Stranger Things”- Episodio 1 de la Temporada 1

“Misterio a bordo” – película protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston

“Élite” – Episodio 1 de la Temporada 1

“Bebé Jefazo – Vuelta al trabajo” – Episodio 1 de la Temporada 1

“Bird Box” – otra película original de Netflix y protagonizada por Sandra Bullock

“Así nos ven” – Episodio 1 de la miniserie de 4

“Love is Blind” – Episodio 1 de la Temporada 1 de este docureality.

“Los dos papas” – película protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce.

“Nuestro planeta”- Episodio 1 de la Temporada 1 de esta serie documental sobre naturaleza

“Grace & Frankie” – Episodio 1 de la Temporada 1