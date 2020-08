“Nachito” Laterza jugará en Argentino de Junín

El base madrynense Juan Ignacio Laterza, continuará su carrera en la Liga Nacional de Básquetbol, jugando para Argentino de Junín.

Tras su debut en la máxima divisional de “La naranja” jugando para Estudiantes de Concordia, “nachito” acordó su vinculo con el conjunto de la provincia de Buenos Aires.

Si bien la Liga Nacional de Básquetbol no cuenta aún con fecha confirmada de reinicio, estimándose que sería en octubre, los clubes trabajan en la conformación y renovación de sus planteles.

En este sentido, la ciudad de Puerto Madryn es representada por Juan Ignacio Laterza: el joven nacido en Tres Arroyos pero madrynense por adopción, acordó su vínculo en Argentino de Junín, donde jugará su segunda Temporada en la máxima categoría del básquetbol argentino.

“Nachito”, a sus 23 años, tuvo su debut en la categoría principal del básquetbol nacional jugando para Estudiantes de Concordia, en la Temporada 2019/2020; que, aun no pudo finalizar ante la terminación temprana ante el ASPO adoptado por la pandemia COVID-19, significó un gran paso en la carrera del base ex Guillermo Brown.

Ahora, Laterza tendrá la oportunidad de mostrar todo su talento en uno de los clubes importantes de la Liga Nacional, que es dirigido por Matias Huarte y que, además del madrynense, confirmó como jugadores a Matias Araujo y a Jonathan Slider.

En cuanto a sus números, Laterza, de 1.75 mts, registró un promedio de 6 pts. – 1.6 reb. – 2.8 asistencias. “Nachito”, integró los planteles de Huracán de Trelew y luego llegó a Ciclista de Junín como ficha U23, pasó a Atenas de Carmen de Patagones (todos ellos en la Liga Argentina).