Mucho ruido y…

Según trascendió, en las últimas horas no dejaron de sonar los teléfonos internos en las filas de Juntos por el Cambio. Al parecer desde el radicalismo asociado al Pro, cuestionan al diputado nacional Ignacio Torres por su permanente exposición pública en las que critica al gobierno en una suerte de campaña electoral permanente, pero sin realizar aportes concretos de cara a la resolución de los conflictos. El malestar es creciente y ya estaría calando en la novel militancia del Pro que le cuestiona al legislador que como goza de libre circulación, lejos de mantener contacto con sus votantes, se pavonea por cuando medio nacional le hace lugar. Mientras tanto, los socios electorales le cuestionarían que permanentemente quede evidencia su desconocimiento territorial de Chubut. “Si no recorrió la provincia, al menos que se estudie el mapa”, se lamentó un dirigente.