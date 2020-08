Messi, dispuesto a hablar y aclarar su situación

Mientras los rumores de su salida del Barcelona son cada vez más fuertes, hablándose de su incorporación al Manchester City, este miércoles se supo que Lionel Messi está dispuesto a declarar para brindar su versión y aclarar su situación de disputa con “el Barsa”.

Si bien no se conoció de qué manera se expresará, el Diario Sport indica que “quiere medir muy bien los tiempos y escoger el momento que considera el adecuado”. Por otro lado, fuentes cuentan que Josep Bartomeu dejaría su cargo como presidente con tal de que “Lio” decida continuar en la institución.

Se espera que hable “el 10”

“La novela del año” en el fútbol mundial en este convulsionado 2200 es, sin duda, la decisión de Lionel Messi de no continuar en el Barcelona de España: el martes, el futbolista le anunció a la institución a través de burofax, que no está entre sus planes seguir vistiendo la camiseta del “Barsa”.

La información, que muchos indican que estaba dentro de las posibilidades, ante la seguidilla de acontecimientos que generaron descontentos en el “10” argentino, rápidamente llevaron a muchas nuevas aristas por analizar.

Los trascendidos ahora aseguran que el 6 veces Balón de Oro, continuará su carrera en el Manchester City, que ya le manifestó al DT Pep Guardiola que quiere llegar al club sin ser el dinero un impedimento, como ais también Messi está convencido de que allí tendrá el equipo competitivo en el que desea estar.

Este jueves, la información que llegó desde España, cuenta que Lionel está decidido a hablar: el Diario Sport, explica que “el capitán del FC Barcelona está decidido a romper el silencio que ha mantenido hasta el momento y ofrecer su versión de los hechos, aunque quiere medir muy bien los tiempos y escoger el momento que considera el adecuado”.

Destacándose que, solo se expresó hasta el momento a través de burofax donde le informó a la dirigencia de Barcelona que no desea continuar en la institución.

Sport, a la vez indica que “todavía no ha expresado públicamente su decisión ni las razones que le han llevado a tomarla” pero destacando que “sí que ha hecho llegar al club su idea de pasar los controles de PCR el próximo domingo e incorporarse a los entrenamientos de pretemporada el lunes, junto al resto de los integrantes de la primera plantilla”.

Además del City, el PSG llega con su poderío económico

Conocido ya el interés del Manchester City por Lionel Messi, incluso trascendiendo que el manager de “los ciudadanos” se reunirá con el denominado ´entorno´ del futbolista para acercarle la propuesta. Incluso, dicen que en lo que traería entre manos el club inglés es una oferta por cinco Temporadas, a jugar 3 en la Premier League y 2 en la Mayor League Soccer, donde los dueños del “City” tienen otra franquicia como lo es el New York.

En el caso del PSG de Francia, piensan convencerlo con una gran propuesta desde lo económico. Según indica Doble Amarilla, en el PSG “saben que el proyecto deportivo, incluso por condiciones nacionales, respecto a la Ligue 1, no es lo suficientemente consistente como en Inglaterra. Ante esto, se le propuso un muy jugoso contrato, incluso superior a su situación vincular vigente”.

Cuentan que “la cifra del contrato es descomunal. Es algo que hoy el City no puede pagar. Pero eso no quiere decir que le de mayores chances”, dijeron.