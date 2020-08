Menna se refirió al proyecto del Ejecutivo: “Me niego a llamarla Reforma Judicial”

El Gobierno Nacional anunció días atrás que están elaborando medidas para avanzar con la Reforma Judicial, algo que fue duramente cuestionado por los sectores opositores y que provocó que se planteen duras críticas a la postura tomada por la administración de Alberto Fernández.

Uno de los que se manifestó en contra fue el diputado nacional Gustavo Menna, quien planteó reparos ante la iniciativa de la Casa Rosada, esgrimiendo diferencias con los planteos que se anunciaron desde el Poder Ejecutivo.

En una entrevista con El Diario, el representante de Chubut en la Cámara Baja del Congreso de la Nación manifestó que “lo que uno aprecia leyendo los dos proyectos, que uno es el proyecto de ley en sí y el otro es la comisión que se creó para analizar temas de la Corte”.

“Yo me niego a llamarla Reforma Judicial. En realidad, es una ley que crea casi 300 cargos de juzgados, tribunales, fiscalías y demás. Es una enorme generación de vacantes, que va a tener un costo de unos 5.000 millones de pesos por año. Además, es para cubrir esas vacantes con subrogantes, porque cubrir un cargo de juez, por el proceso del Consejo de la Magistratura, puede tardar tres o cuatro años”, consideró.

Además, Menna dijo: “Esto redita a algo que ya pasó en el país. Uno puede coincidir con que la Justicia Federal no funciona bien, sobre todo en el fuero penal y especialmente el de Comodoro Py. Ahora, eso nació en 1990 y 1992, en el gobierno de Carlos Menem, cuando muchos de los que hoy son funcionarios de este gobierno y eran funcionarios en aquel”.

En aquel momento, recordó el diputado nacional, “se aumentó la Corte de cinco a nueve miembros y se hizo la Reforma Judicial que creó también muchísimos cargos de juzgados, tribunales orales y cámaras de casación. Ahí se creó Comodoro Py, porque fue tanta la cantidad de creación de cargos que no dieron abasto los edificios existentes”.

“Fueron los jueces de la servilleta, la mayoría automática de la Corte que convalidó barbaridades de aquel Gobierno, como la privatización de Aerolíneas. Un juez de primera instancia había suspendido el proceso por lo escandaloso que era ese pliego y la corte lo que hizo fue sacarle la causa al juez, salteándose todas las instancias, que fue lo que se llamó ‘per saltum’ por pedido del entonces ministro de Obras Públicas”, concluyó Menna.