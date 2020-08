Mantuvieron la prisión preventiva para el acusado del femicidio de Inés Gallardo

En la localidad de Sarmiento, por pedido del Ministerio Público Fiscal, finalmente el juez Jorge Novarino resolvió mantener por otros dos meses la prisión preventiva de Rubén Cueva, imputado como presunto autor del asesinato de Inés Elizabeth Gallardo, ocurrido el 11 de febrero. El próximo 13 de octubre vencerá el plazo para que los investigadores presenten la acusación pública.

La audiencia

La audiencia de revisión de la medida de coerción se realizó en la sala de audiencias de la oficina judicial, donde estuvieron presentes el juez Jorge Novarino y la funcionaria de fiscalía Marisol Sandoval. En tanto, por video conferencia participaron la fiscal María Laura Blanco y el defensor particular Guillermo Iglesias, desde Comodoro Rivadavia. Por su parte, el imputado estableció conexión remota desde su lugar de detención.

En la ocasión, Sandoval solicitó al Magistrado que mantenga la medida de coerción, otorgada en la audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio, desarrollada el 13 de febrero. Fundamentó su pedido en que se mantienen los elementos de convicción suficiente para sostener que el detenido es el presunto autor del homicidio de Inés Gallardo. En este sentido, enumeró las evidencias colectadas hasta el momento. También informó que en el legajo de investigación se incorporó el libro de guardia de la comisaría local, el certificado de defunción de la víctima, el examen mental obligatorio y el informe técnico del gabinete de criminalísticas de Comodoro Rivadavia.

También agregó que aún se está realizando la autopsia psicológica y restan conocer los resultados de los análisis de ADN enviados al Cenpat de Puerto Madryn. También se encuentra en curso un examen psicodiagnóstico a cargo de la licenciada en Psicología Yanina Cengija.

Por su parte, la fiscal Blanco indicó que, en el año 2012, en Comodoro Rivadavia, una ex pareja del procesado, había presentado una denuncia en contra de Cueva, por el delito de lesiones. Esta información también se incorporará al actual legajo de investigación.

A su turno, el defensor Iglesias manifestó que no formularía ninguna oposición a los requerimientos de la parte investigadora en esta etapa del proceso judicial.