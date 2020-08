Magistrados exigen que tres mujeres sean designadas como ministras del STJ

Llegando a fines de agosto, el Gobierno de Chubut todavía debe salarios correspondientes al mes de junio, la masa salarial completa de julio, el medio aguinaldo y en pocos días vencen los plazos legales para pagar los haberes de agosto. Ante este panorama, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AFMJCH), Carina Estefanía, le solicitó al gobernador Mariano Arcioni una reunión para dialogar sobre esta situación y para exigirle precisiones al respecto. En la misma, también convocó a los ministros del Superior Tribunal de Justicia y a los titulares de los Ministerios Públicos.

En primer lugar, le indicó al mandatario que “es nuestro propósito transmitir a usted circunstancias que afectan directamente el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva que impone la normativa legal y constitucional, producto del atraso salarial que ya lleva más de dos años. Conforme al actual cronograma de pagos, a principio de septiembre se consolidaría una deuda de tres meses de sueldo y un medio aguinaldo”.

Pérdida del poder adquisitivo del 40%

Además, Estefanía recordó que “desde marzo de 2018 el pago de los salarios de todos los empleados públicos provinciales fue retrasándose significativamente. Tanto es así que durante el año 2020, en virtud de ese atraso, hemos visto reducido un 40% de nuestros ingresos, pues en lugar de ocho salarios y medio hemos percibido cinco”.

“Comprendemos la situación socioeconómica generada por la pandemia de Covid-19, de la que ni el país ni la provincia han quedado al margen. Pero un atraso salarial como el que sufrimos pone en crisis la economía de todos los trabajadores, generando una serie de dificultades financieras y perjuicios económicos concretos derivados de ese incumplimiento”, apuntó el texto dirigido a Arcioni.

También se indicó que “el atraso salarial ha determinado, además, que nos veamos en la necesidad de asumir nuestras funciones en un contexto del paro total de actividades de los trabajadores judiciales, situación que lleva más de un año, con una breve interrupción en los meses finales de 2019. La magistratura y el funcionariado judicial de Chubut ha asumido esa sobrecarga laboral con personal mínimo, con el agravante de que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio los empleados se han opuesto a realizar teletrabajo. El protocolo de bioseguridad obliga a dividir el trabajo en grupos pero esa medida, que obviamente no alcanza a la magistratura, implica dividir el trabajo en un número aún más reducido de personas”.

Vacantes en el STJ

En cuanto a la situación del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Estefania remarcó que en la reunión que intenta tener con el Gobernador también buscará hablar sobre este tema. “Creemos que su Administración tiene la oportunidad histórica, casi fundacional, de designar cuatro cargos en ese Alto Tribunal. La renuncia del ministro Miguel Donnet dejó al Tribunal con una composición menor a la mínima legal, circunstancia que impone su inmediata integración”, sostuvo.

Además, la titular de la AMFJCH dijo: “Consideramos loable la decisión de convocar a una mesa política de consenso para la cobertura de dichos cargos. De otro modo podríamos continuar con las vacantes por falta de acuerdo político, como ha ocurrido en estos últimos años. Sin embargo, entendemos oportuno señalar que ese consenso debe construirse a partir de premisas indispensables tales como la idoneidad, el respeto de los derechos humanos y la paridad de género”.

Cuestión de género

En este sentido, Estefania recordó que “la Oficina de la Mujer del STJ ha elaborado recientemente un informe sobra la situación de discriminación estructural de las mujeres en el acceso, en condiciones de igualdad, a los cargos de máxima jerarquía en los Poderes Judiciales de Argentina. En dicho trabajo se señala que habiendo transcurrido 62 años desde la primera conformación del STJ, ninguna mujer ha integrado la máxima magistratura en ese tribunal provincial”.

“También explica que los porcentajes de mujeres desciende a medida que se elevan las jerarquías judiciales. Las cuatro Cámaras Penales están integradas por nueve hombres y dos mujeres y las Cámaras Civiles por trece hombres y cuatro mujeres. Es decir, en el anteúltimo escalón de la carrera judicial solo ocupan un 20% de la totalidad de los cargos. Situación Similar se observa en las jefaturas de los Ministerios Públicos, ocupadas por ocho hombres y cuatro mujeres”, agregó.

Tres mujeres al STJ

En este sentido, Estefania remarcó que “entendemos que un acto de reparación histórica, verdaderamente respetuoso de la igualdad de género, impone que de los cuatro cargos vacantes, tres sean ocupados por mujeres, reflejando de ese modo la diversidad que propicia la ley citada, toda vez que las mujeres representamos más del 50% de la población”. Esto fue en relación a las versiones que afirman que equidad también sería que de las cuatro vacantes dos sean mujeres y dos hombres, sin tener a consideración que ya hay dos personas de sexo masculino como ministros del STJ.

No obstante, la presidenta de la AMFJCH indicó que “en modo alguno se pretende priorizar el género por sobre la idoneidad y mucho menos eliminar ese requisito esencial. Pero no será por falta de mujeres capaces que no se respete el objetivo de la ley, toda vez que existen en cada una de las regiones de Chubut abogadas que ejercen la profesión liberal, funcionarias judiciales y/o magistradas que reúnen ampliamente los requisitos de idoneidad requeridos para el cargo”.