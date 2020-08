Madryn: Ya tiene fecha el EVENPa2021, exposición de empresas y negocios

La Cámara Industrial y de Comercio Exterior de Puerto Madryn (CIMA), presentó EVENPa2021, segunda edición de la exposición y encuentros de vinculación empresaria, y de negocios de la región patagónica, con una duración de tres días consecutivos. El gran evento, se realizará los días 15, 16 y 17 de abril en las instalaciones del Club Social y Deportivo Madryn.

Estuvieron presentes el vicepresidente de la entidad, Flavio Foresio, el secretario Sergio Pérez, el prosecretario Oscar Dethier y el tesorero, Miguel Cereminati, así como también el secretario de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad, Sergio Lorea, y el subsecretario del área, Gustavo Ronconi.

Para acceder a más información del evento, los interesados podrán acceder a http://www.evenpa.org/

Traccionar el circuito empresario

Por su parte, Foresio destacó la innovación que necesariamente implicó el contexto de la pandemia, a través de la cual el evento se realizará bajo una modalidad híbrida, entre presencial y virtual, lo cual permitirá “vincularnos con personas y empresas que están fuera de Chubut y de Argentina, buscando llevar nuestras pymes hacia afuera”.

Además, remarcó que también apuntan a que participen “empresas que sean ‘tractoras’, es decir que traccionen el encuentro, poder logrando la convergencia de las pymes con estas últimas, desarrollando el mercado local”.

Vinculación empresarial

En cuanto a las dificultades ligadas a la cuarentena y a la organización de una actividad que implica una masiva concurrencia del público y de representantes de los sectores público y privado, el Vicepresidente de CIMA reconoció que “la actualidad no es buena, pero si uno apuesta al futuro, hay que entender que esto (por la pandemia) va a pasar; y si no lo hace, vamos a tener que aprender a convivir de esta manera”.

A ello, sumó que “la mejor manera de proponer el crecimiento de las pymes y empresas en general es haciendo este tipo de eventos” y explicó que las rondas de negocios serán virtuales: “Son lo más rico del evento ya que se trata de la vinculación entre las empresas chicas con las grandes, y no solo eso sino que también habrá conferencias y capacitaciones, que es lo que propone CIMA”.

Volver a la normalidad

A su turno, Lorea celebró la iniciativa de llevar adelante EVENPa2021 en las actuales circunstancias, “apostando al futuro y a que salimos de la pandemia y debemos volver a la actividad industrial normal, con su capacidad al cien por cien; y esto es un claro ejemplo de que estamos pensando más allá”.

En relación al carácter regional del encuentro, con epicentro en Puerto Madryn, el Subsecretario apuntó que “el evento muestra un compromiso cada vez mayor por parte de empresas, instituciones, cámaras e incluso provincias; va a ser un ícono otra vez tener la actividad en la ciudad, en 2019 ya se mostró un éxito rotundo y el intendente Gustavo Sastre considera que el año próximo, EVENPa va a ser aún mejor”.