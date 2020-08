Madryn: Renovación de licencia de conducir en contexto de pandemia

El titular de la oficina de Tránsito municipal, Andrés Tillería, explicó el funcionamiento del área en el contexto de la pandemia para la tramitación y renovación de licencias de conducir.

Al respecto, sostuvo que “hace más de un mes retomamos nuestras funciones en cuanto a la emisión de licencias, aquí en el Centro de Emisión de Licencias dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y lo estamos haciendo con la normalidad que implicaban los trámites desde antes de la pandemia, aunque con las restricciones del caso”.

Chequeo de documentación

Además, el funcionario precisó que “la persona solicita el turno a través de la página web de la Municipalidad de Puerto Madryn o bien a través de un teléfono que hemos puesto a disposición del contribuyente, para una mejor comunicación”, sumando a ello que “en principio, estamos chequeando la documentación que el vecino tiene para que no caiga en error; es decir que muchas veces, la gente cree tener la documentación exigida pero tal vez, en el caso de los antecedentes de tránsito, se acerca solo con la boleta de pago y no con este último”.

Atención en horario de tarde

En relación a ello, remarcó que “en estos casos particulares, la persona tiene que pagar la boleta del antecedente de tránsito a través de algún medio de pago, y luego acercarse a Tránsito, donde está funcionando la oficina provincial que emite esa certificación y obtener finalmente su certificado de antecedente de tránsito, indispensable para iniciar nuestro trámite”.

Los turnos no son limitados, aunque “dependen del horario de atención”, añadió Tillería, aclarando que “de todos modos, nuestro personal, por una cuestión de solidaridad, desde hace un tiempo hasta ahora destina un día por la tarde para quienes no pueden concurrir por la mañana, es decir, para aquellas personas bajo un régimen de trabajo que no les permite salir en horas matutinas; por lo general, son los días miércoles”.

Cambios de domicilio y licencia

Consultado sobre aquellas personas residentes de la ciudad cuyo DNI no tiene domicilio en Puerto Madryn y desean tramitar o renovar la licencia, atentos a que el Registro Civil no se encuentra otorgando turno, Tillería respondió: “Para el caso en que las personas tengan domicilio en otra ciudad, no se puede hacer el cambio en la licencia o la renovación, porque deben tenerlo sí o sí a nivel local. Podríamos llegar a tener alguna consideración para la gente que ha mudado la dirección dentro del ejido municipal, si lo pudiera acreditar fehacientemente a través de, por ejemplo, alguna boleta de servicios a su nombre o contrato de alquiler. Pero no así aquellos que tengan claramente el domicilio en otra localidad”.