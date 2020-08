Madryn: Investigan incendio de un vehículo abandonado

Un nuevo siniestro ígneo afectó un vehículo estacionado en la calle Corcovado al 1.400, hecho que implicó la intervención de una dotación de Bomberos.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 4:15 de la madrugada del martes, cuando un Ford Fiesta que permanecía aparentemente en desuso comenzó a arder en llamas, por lo que se sospecha de un incendio intencional. De hecho, buena parte de los hechos similares ocurridos en el último tiempo se desarrollaron en horas de la madrugada.

Según indicaron fuentes policiales, «se dio aviso a personal de Bomberos, que procedió a sofocar el mismo; luego se identificó al propietario de la vivienda, ‘O. G.’, de 45 años, quien manifestó que el vehículo es de su hijo de 19 y que desconoce el dominio del mismo, ya que el no posee ningún tipo de documentación del rodado; también, refirió que el auto no estaba en uso ya que se encontraba en reparación, y que tampoco posee seguro y que no sospecha de nadie».